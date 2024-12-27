非遗+旅游：哈尔滨如何从“网红”变“长红”

2024年年初，哈尔滨冰雪旅游火爆“出圈”，据哈尔滨市文化广电和旅游局数据，2024年元旦假期，哈尔滨市累计接待游客304.79万人次，实现旅游总收入59.14亿元。

2025年元旦即将到来，哈尔滨冰雪旅游能否活力再现、再造辉煌？北京第二外国语学院文化与传播学院王泽林、朱依滢，旅游科学院邓天瑞、李一晨和商学院卢瑞天5名大学生，从“非遗+旅游”角度，以“非遗+旅游：如何使‘网红’变‘长红’”为题，开展了调查研究。

经过查阅大量资料和实地调研，他们发现，哈尔滨具有深厚的文化资源：拥有161项非遗项目、166名传承人、涵盖10个非遗类别。在科技快速发展的时代，结合数字化技术以文促旅，可以更好助推哈尔滨的旅游发展，让冬季冰雪旅游火爆变成全年的旅游火爆。

在调研中他们发现，除了冰雪旅游体验，哈尔滨的历史文化也是其吸引游客的重要因素。作为一座拥有百年历史的城市，哈尔滨保存了大量文化遗产，中央大街、圣索菲亚教堂、圣阿列克谢耶夫教堂等历史建筑，不仅见证了哈尔滨的沧桑巨变，也成为游客了解这座城市历史文化的窗口。同时，哈尔滨的民风民俗也是其旅游魅力的重要组成部分。在哈尔滨，游客不仅可以品尝到地道的东北美食，还可以参与到各种民俗活动中，如东北二人转、东北大秧歌等，感受东北人民的热情与活力。

通过研究，他们提出：政府、非遗传承人、旅游企业等多方主体要共同努力和协作，推动非遗与旅游的科学规划和融合发展，加强非遗项目的深入挖掘和阐释，提升非遗旅游产品的品质和创新性，不断增强游客在旅游过程中的非遗体验感和获得感，以文化魅力增强旅游魅力，让哈尔滨文旅不只有冬季冰雪，更有春花秋月和夏季的凉风。

他们建议，将方正剪纸、麦秆剪贴、桦树皮画等非遗项目以数字化形式呈现，通过小游戏和其他方式，让游客既可以亲身体验、贴近作品，又将非遗作品通过数字藏品的形式加以保存，同时在各大电商平台售卖非遗传承人的艺术品数字藏品，通过颁发收藏证书、为收藏品编码等提高其收藏价值；加强非遗与名优品牌的跨界合作，让非遗项目提升产品的品质，使消费者在品尝美食的同时也能感受到传统文化的魅力；培育新IP，哈尔滨市南岗区的“师大夜市”将源自全国各地的70多种特色小吃汇集成“味道博物馆”，打造成哈尔滨人的“深夜食堂”，应通过创意设计赋能夜经济，将“师大夜市”打造成夜食、夜购、夜游、夜展等多业态并举的夜间消费聚集示范区，将夜市饮食IP升级为文旅IP；打造“非遗+住宿”“非遗+交通”等沉浸式旅游，用结合虚拟现实、增强现实、全息投影、智能交互等技术的体验，让游客与文化作品发生互动。

旅游为哈尔滨非遗的活态传承提供了应用场景，非遗为哈尔滨的旅游业增添了新的亮点和吸引力，丰富了哈尔滨的旅游产品和线路。游客在游览哈尔滨的过程中，不仅可以欣赏到美丽的自然风光和城市景观，还可以亲身体验非遗文化的魅力：品尝正宗的锅包肉，感受哈尔滨的饮食文化；在麦秸画展馆欣赏精美的麦秸画作品和数字化技术还原的古画古籍，领略传统艺术的魅力。这些体验不仅增强了游客的参与感和体验感，还提升了游客对哈尔滨旅游的整体满意度。

作为大学生，尽管实践和调研还不够充分，这些建议还略显稚嫩，但他们关注社会热点、积极走入社会、努力解决现实问题，用知识和智慧服务社会的努力值得肯定。

（作者为北京第二外国语学院文化与传播学院党委书记、副教授）