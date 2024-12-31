拔苗助长 该不该打生长激素

近日，邹市明的妻子冉莹颖通过网络透露，正在给身高136厘米的11岁儿子打生长激素，27天已初见成效，长高了近两厘米。该话题随即引发关注，并多次冲上新闻热搜。要不要给孩子打生长激素助长，成为正反两方网友辩论的焦点。

其实像这对明星夫妻一样的焦虑父母在医院非常常见。关于长个这件事，孩子到底应不应该注射生长激素？有没有副作用？不打有没有替代的助长方法？今天，内分泌与代谢科的医生就来跟大家聊聊这个话题。

这几类儿童适用生长激素

先回答热搜新闻里男孩是否需要打生长激素的问题。根据公开资料，孩子的父亲身高为162厘米，孩子母亲的身高为164厘米，按照遗传学公式——儿子成年身高：(父亲身高+母亲身高+13)÷2；女儿成年身高：(父亲身高+母亲身高-13)÷2——计算，该男孩的遗传靶身高为169.5±5厘米，也就是说，他的最终身高在164.5厘米到174.5厘米之间，都属于正常范围内。而是否打生长激素则应该在专业的医师评估和医嘱下进行选择。

注射生长激素是一种特殊治疗手段，并非每个孩子身高不理想就需要进行。对于身高发育明显迟缓的孩子，家长要警惕，但也不必盲目追求生长激素治疗。注射生长激素适用于以下情况：

生长激素缺乏症 孩子体内无法分泌足够的生长激素。

特发性矮小症 身高显著低于同龄人，但具体原因不明，需要排除其他疾病因素。

特定疾病 如特纳综合征或慢性肾病导致的身材矮小。

如果孩子经过专业医生的详细检查，被确诊为以上疾病，则可以通过注射生长激素改善终身高。这种治疗必须在专业医生的指导和监测下进行。

孩子有这些情况要及时就诊

如果孩子的身高明显低于同龄人，或者生长速度突然变慢，家长应及时带孩子到医院就诊，明确原因。以下几种情况特别需要注意：

符合矮小症标准的孩子 如果孩子的身高明显低于同龄、同性别、同种族的标准，且在身高百分位图上低于第3百分位，就可能被诊断为矮小症。这种情况下，家长应带孩子去医院接受专科诊断，确定矮小的具体原因。

生长速度异常的孩子 包括3岁以下的孩子每年身高增长不到7厘米；3岁至青春期前的孩子每年身高增长不到5厘米；青春期开始后的孩子每年身高增长不到6厘米。

如果出现以上情况，应该及时就医排查可能的生长迟缓原因。

注射生长激素安全吗

生长激素是一种由人体脑垂体分泌的天然激素，主要作用是促进骨骼和身体组织的生长。医学上使用的生长激素为人工合成，经过长期研究和临床应用验证，在严格遵循适应症的情况下，使用是安全的。但治疗期间需要定期监测，确保孩子的生长进展和身体健康状况。注射生长激素也会带来一些副作用和风险。

疼痛 这是常见的副作用。治疗初期可能出现轻微头痛、关节疼痛等症状，但通过调整剂量可改善。

肿瘤风险 理论上，生长激素可能促进肿瘤细胞的生长，但研究显示，接受治疗的孩子患肿瘤的概率与普通人群并无显著差异。对有肿瘤家族史或其他高危因素的患者，需特别慎重使用。

血糖影响 生长激素是一种升糖激素，会造成血糖升高。这种情况更常见于有糖尿病家族史并且合并肥胖等糖尿病高危因素的患者。因此，在用药过程中需要定期复查糖化血红蛋白、血糖、胰岛素等指标，如出现血糖升高，可酌情停药观察。

此外，骨骺完全闭合的孩子是禁止使用生长激素的，因为此时骨骼已停止生长，注射无法再改善身高。

三项注意助力孩子长高

家长要了解，孩子的身高受到遗传和环境因素的共同影响。虽然遗传身高是孩子身高的基础，但营养、睡眠、运动等后天因素也起到关键作用。要想让孩子在身高上“更进一步”，家长可以关注以下几点：

规律作息 充足的睡眠对于生长激素的分泌至关重要。建议孩子保持规律作息，避免熬夜，确保每天有足够的深度睡眠。

均衡营养 充足的睡眠对于生长激素的分泌至关重要。建议孩子保持规律作息，避免熬夜，确保每天有足够的深度睡眠。

适量运动 像跳绳、篮球、游泳等运动不仅可以增强体质，还能促进骨骼生长，是帮助孩子长高的好方法。文/刘兆祥（北京清华长庚医院）