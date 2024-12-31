心绞痛 远不止是心口痛

寒冬是心血管疾病的高发季。发生心绞痛不可大意，因为它不仅仅是“痛”这么简单，处理不及时很有可能演变为心肌梗死。快速识别心绞痛就变得尤为重要，但在临床中，总能碰到自诉为“心绞疼”的患者，经过检查后却发现并非如此。当然，也会碰到一些发生心绞疼却不自知的患者。

那么，心绞痛到底是怎么个疼法？今天，就请心内科专家聊聊心绞痛的“是是非非”。

牢记心绞痛的常见情形

心绞痛是一种较为常见的心血管疾病，是急性心肌缺血、缺氧的常见表现。

典型的心绞痛发作时，疼痛部位多位于胸骨后和心前区，有时候疼痛还会放射至左肩、左背、喉部,甚至左侧面部及口腔牙齿。据心绞痛患者描述，这是一种“压迫性”的痛感，好比“一块石头压在胸前，沉重得喘不上气来”，疼痛范围有一个拳头大或更大。除了疼痛，患者还常常伴随胸闷、心慌、气短、出冷汗等症状。

一般来讲，心绞痛会有一定的发病诱因，比如运动、情绪激动、劳累、用力解大便、突然遇冷等。当然，也有部分更为严重的心绞痛会发生在夜间睡眠时。常见的心绞痛持续时间相对较短，大概只有数分钟（特别严重的可达半小时），患者在休息或者服用硝酸甘油等药物后，可在几分钟内缓解。

特别是对于有冠心病史以及多年患有高血压、糖尿病等人群，一定要高度警惕心绞痛。出现严重的胸痛、胸闷、心前区压迫感等不适症状，要立即舌下含服硝酸甘油，并尽快去医院就诊。

心绞痛的“是是非非”

快速识别心绞痛非常重要，然而心绞痛的表现比较多变，有时候缺乏典型性，因而容易让人忽视。

比如，有些患者心绞痛发作时并未表现出“痛”，只是感觉“胸闷”、“气短”，或者是“喉咙发紧”、“恶心呕吐”，这些不典型症状常常得不到充分的重视，容易延误诊疗时机，因此更需要提高警惕。

此外，临床上突发胸痛的情况多种多样，比如胃肠疾病、主动脉夹层、食道破裂、自发性气胸等也可表现为突发胸痛。当我们无法直接判定病因时，一定要及时去医院就诊。

这几种疼痛可排除心绞痛

针刺样疼痛 大家可能有过这样的感觉，心脏一瞬间针刺一样，这种情况一般不会是心肌缺血引起的，大多数是神经性疼痛。偶尔发作无须理会，若频繁出现就要去医院检查了。

用力吸气后疼痛 有些人心脏部位出现疼痛，特别是在深吸气的时候疼痛加重，当屏住呼吸时疼痛会减轻甚至消失。这种情况多见于胸膜、肺部有异常的患者，心绞痛是不受呼吸深浅影响的。

按压才痛 如果只有按压后疼痛，不按压则不痛，那么一般不考虑心绞痛。可能是患者的肌肉、骨骼等局部组织伤病所致。

游走性疼痛 如果疼痛无法指明具体的位置，或者是“串着痛”，那么这种情况一般也不是心绞痛。虽然心绞痛发作时可放射至多个部位，但是大部分都有相对明确的“痛点”，也就是说患者能够明确指出是哪里疼痛，然后由此放射至其他部位跟着一起痛。

范围小或长时间的痛 如果疼痛的范围很小，只有一个指头那么大，甚至更小，一般也是要排除心绞痛；如果疼痛时间很长，一天到晚都痛，那么也要排除心绞痛。

文/汪芳（北京医院）