看不清东西 未必是眼睛的错

当视物不清时，相信大多数人都会先去看眼科查找原因。其实，看不清东西未必都是眼睛的错。有一种长在脑袋里的良性瘤，也会导致同样的症状，却常常被误诊。今天就来跟大家介绍这种隐蔽性较强的垂体瘤到底还有什么症状，对身体的影响及其治疗手段。

垂体瘤是一种良性腺瘤

垂体瘤是一种良性腺瘤，它是一组起源于腺垂体、神经垂体及胚胎期颅烟管囊残余鳞状上皮细胞的肿瘤。垂体瘤是神经系统和内分泌系统的常见肿瘤之一，约10万人口中就有1例。近年来有增多趋势，特别是育龄妇女。

垂体位于我们的大脑底部，是在鼻子后面的深处一个豆子大小的器官，尽管腺体很小，但是它几乎会影响我们身体的每个部分，它产生的激素有助于调节人体许多重要功能，例如生长、血压和生殖。垂体分为垂体前叶（腺垂体）和垂体后叶（神经垂体），垂体瘤多发生于垂体前叶，也就是我们的腺垂体。

垂体瘤可见于任何年龄段的人群，男性相对多于女性。无症状的垂体瘤或垂体微腺瘤占多数。有明显症状的约占10%-20%。此外，垂体瘤影像学检查可在10%的正常人群中发现小的病变。

垂体瘤的分类按功能学进行分类，可分为功能性和无功能性垂体瘤。根据分泌激素可将功能性垂体瘤再次分类，如生长激素瘤、促肾上腺皮质激素瘤、促甲状腺激素瘤等。按肿瘤大小分分类，可将4厘米以上的肿瘤称为巨大腺瘤。

出现这些症状需警惕

垂体瘤临床表现分为两类。一类是与垂体瘤压迫所产生的相关症状：

视物异常 当压迫视神经交叉时，患者可出现视力减退、视物模糊、视野缺损和眼底改变。这种视力减退可以是单侧也可是双侧，严重者甚至出现双目失明。除此之外，患者还有可能出现眼睑下垂、复视、感觉异常等。

不同程度的头痛 多为前额或双颞侧疼痛，少数患者可出现一侧眼角或一侧额头痛。

尿崩 影响下丘脑引起尿崩，会出现多饮，多尿，口渴。

卒中 如发生垂体瘤内出血，则会引发垂体卒中。患者可出现严重的头痛、视力急剧减退、眼外肌麻痹、昏睡、昏迷、恶心、呕吐等症状。

与此同时，垂体瘤还有另一类因激素分泌异常所产生的症状：

生长激素瘤 分泌过量的生长激素会导致肢端肥大症。患者可能出现前额突出、下巴前凸、鼻子变大、嘴唇变厚、手脚增大、出汗过多、体毛增加等症状。在儿童和青少年期可表现为身高增长过快或巨人症。

催乳素瘤 分泌过多催乳素导致正常的性激素水平降低。女性表现为月经不调、泌乳或不育，男性表现为乳房发育、精子数量减少等。

促甲状腺激素分泌瘤 可导致甲状腺功能亢进。患者表现为体重减轻、心慌、紧张或烦躁、排便频繁、出汗过多、失眠等。

大部分患者预后较好

如果出现前文中提到的相关症状，如视力减退、头痛、肢端肥大等，应及时就医。医生会通过患者的症状体征、家族史，结合激素水平、垂体MRI等检查结果进行诊断。一旦确认垂体瘤就是“真凶”，则可采取手术、药物和放射等治疗手段。届时，医生会根据患者的不同情况选择个性化的治疗方案。

治疗期间，患者还需戒烟限酒，注意保暖，避免感冒。适当地锻炼、保证充足的睡眠、保持情绪稳定、积极面对生活，这些都有助于疾病康复。此外，适当地补充营养，避免高盐饮食，避免高碳水化合物以及大量甜食饮料摄入，多吃高维C、高蛋白的食物，例如：猕猴桃、橘子、豆制品等，可增强身体抵抗力。

垂体瘤因其多为良性肿瘤，所以大部分患者预后较好。且通过手术、药物治疗可以控制病情 ，基本不会影响正常工作和生活。但患者需定期复查以防复发，生活中尽量避免与化学毒物、放射线的密切接触。

文/郑雪莲（首都医科大学宣武医院）