家长如何让孩子正视电子产品

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对于孩子来说，电子产品是一个新奇的世界。家长要怎么做，才能让孩子能够正确、合理地管理使用好电子产品呢？

专家观点

北京市广渠门中学附属花市小学班主任教师王碧璟：孩子爱玩电子产品的原因也各不相同，只有找准原因，才能更好地走近孩子。比如，电子产品的游戏、视频、音乐等功能，能满足孩子对新鲜事物的好奇心。孩子面对学习压力、家庭矛盾等负面情绪时，可通过游戏、视频等暂时忘记烦恼，获得放松和愉悦等等。

对于这些让孩子产生兴趣的原因，家长要学会精准施策。首先，家长的行为对孩子影响深远，在引导孩子合理使用电子产品方面，身教至关重要。要摒弃过度控制孩子的想法，减少负面言语，以积极行动塑造良好家庭氛围。

当孩子拿起电子产品的时候，家长一定先调整好自己的情绪，再了解孩子在玩什么，这样才能心平气和地解决这个问题。很多孩子也知道玩电子产品会影响学习和视力，但是自己没有办法戒掉这个不好的习惯，所以家长要和孩子一起想办法。

其次，孩子天性爱玩、爱探索，家长可充分利用这点，多带孩子参与户外活动。与电子产品带来的短暂快乐相比，户外活动能有效降低孩子对网络世界的依赖，助力他们身心健康发展。

另外，家长还要合理引导孩子使用电子产品。一方面，要和孩子协商制定电子产品使用规则，如设定观看时长限制，并给予孩子一定选择权，培养其自我管理能力。另一方面，面对孩子使用电子产品出现的问题，要通过谈判协商、耐心引导来解决，为引导孩子合理使用电子产品奠定坚实的情感基础。

家长如果能够做好放手、陪伴和鼓励，拉近与孩子之间心与心的距离，给孩子自主感、安全感、胜任感，他的动力系统健全了，就能成为电子产品的主人，合理使用它们。