中医赋能女性肿瘤防治全周期

“在女性肿瘤防治过程中，今后中国传统医学（中医）要在辨证论治的精准性上下功夫，要结合人工智能、大数据等新兴技术，既要搞清楚中医治疗的有效机制，也要遵循中医药的规律做临床研究。”日前，第二届中医药创新暨女性肿瘤健康论坛在北京举行。本次论坛大会主席、中国中医科学院广安门医院肿瘤科主任医师卢雯平在会后接受科技日报记者采访时，强调了未来中医发展的重要方向。

女性肿瘤是指发病群体主要为女性的癌症，包括乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌等。国家癌症中心发布的《2022年中国恶性肿瘤发病率及死亡率》显示，2022年我国女性肿瘤中发病数前3位为乳腺癌、宫颈癌、子宫体癌，死亡数前3位为乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌。

“当前，女性肿瘤在临床治疗中面临很多难点。”卢雯平说，乳腺癌的治疗难点主要在于耐药性。其中，三阴乳腺癌因恶性度高、治疗方法较少，也是乳腺癌治疗的难点。“卵巢癌的临床难点主要是容易复发转移。”卢雯平说，近几十年来，卵巢癌的5年生存率始终未得到阶段性提升，只有约40%。

肿瘤的治疗是一个漫长而痛苦的过程，而女性肿瘤中的子宫肿瘤、卵巢肿瘤等将影响生育。如何平衡治疗和生育也是医学界一直在探索的。

常见的中医治疗手段包括中药、针灸、膏膜、拔罐等。卢雯平介绍，中医在女性肿瘤预防、治疗等方面发挥着重要作用。例如，如果女性持续感染人乳头状瘤病毒（HPV），可能会历经数年的癌前病变过程，最终患上宫颈癌。在感染病毒后到癌前病变的时间里，中医可通过提升患者自身免疫力，充分调动人体的免疫细胞消灭病毒，达到较好的预防作用。

在女性肿瘤患者接受手术、放化疗等治疗时，中医能够减轻并发症和药物带来的毒副作用，如恶心呕吐、骨髓抑制、失眠多梦、放射性损伤等症状。“中医可通过辨证论治改善患者的肿瘤微环境，提高机体抵抗力，阻止肿瘤复发和转移。”卢雯平说。

在女性肿瘤晚期阶段，肿瘤在人体内生长和扩散，会给身体带来沉重的负荷，严重影响患者生活质量。卢雯平告诉记者，中医可通过对症治疗，尽可能缓解女性肿瘤晚期患者的不适症状，如食欲不振、乏力、疼痛等。

卢雯平说：“作为中华文化的瑰宝，中医将在对抗女性肿瘤的‘战役’中发挥更加重要的作用。兼容并包的中医学将在未来焕发新的生命力。”