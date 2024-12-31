一种基因突变可抑制肿瘤恶化进程

美国得克萨斯大学西南医学中心科学家在针对小鼠开展的试验中，鉴别出一种名为H2-Aa的基因突变。这种基因突变能够利用免疫系统的力量，减缓黑色素瘤等癌症的恶化进程。最新研究有望改进现有癌症免疫疗法效果。相关论文发表于新一期《实验医学杂志》。

为了找到具有肿瘤耐受性的基因，包括2011年诺贝尔生理学或医学奖得主布鲁斯·博伊特勒教授在内的研究团队，创建了携带各种基因突变的小鼠模型。经过深入研究，他们发现了H2-Aa。

结果显示，携带H2-Aa基因两个突变拷贝的小鼠体内完全没有H2-Aa蛋白，在接触黑色素瘤细胞后并未出现肿瘤生长。与携带原始H2-Aa基因的小鼠相比，携带一个突变拷贝的小鼠体内肿瘤生长明显降低。团队认为，H2-Aa负责产生一种免疫蛋白，从而有助于免疫系统区分自身蛋白和非自身蛋白，为攻击潜在的入侵者做好准备。

随后，团队开发出一种靶向H2-Aa蛋白的单克隆抗体。该抗体在用于治疗罹患黑色素瘤的小鼠时，展现出了显著的抗癌效果。而且，当这些小鼠同时接受检查点抑制剂药物（一种免疫疗法）治疗时，抗癌效果大大增强。

团队认为，这种抗体既可以单独作为一种可行的癌症疗法，也可以作为免疫疗法的“帮手”。他们计划开展临床试验验证这一点。