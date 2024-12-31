提高防病意识 健康迎新年

随着元旦临近，很多人已做好出游、聚餐、聚会的“跨年计划”。成都市中西医结合医院临床营养科主治医师张洁怡在接受人民网采访时表示，假期间人群流动和聚集性活动增多，易增加传染病的传播风险，建议做好健康防护，保持健康生活方式，以更好的状态迎接新一年。

张洁怡介绍，在冬季，由于气温低、空气干燥、室内活动增加及通风不良等因素，为病原体的传播提供了有利条件，是流感、支原体肺炎、人偏肺病毒感染等呼吸道传染病，以及诺如病毒胃肠炎等疾病的高发季节。上述病原体引起的大多数是自限性疾病，相当一部分健康成人对这些病原体都有免疫力，进行对症缓解症状治疗就能康复。

“虽然冬季是多种传染病的高发季节，但通过科学的预防措施和及时的诊疗手段，我们可以有效降低感染风险，保护自己和家人的健康。”张洁怡建议，在日常生活中要养成勤洗手、常通风、科学佩戴口罩、注意咳嗽礼仪等良好卫生习惯。对于儿童、老年人或患有慢性疾病等免疫力低下的人群，应根据实际需求接种相关疫苗，减少感染的风险。此外，假期间要做好个人健康监测，出现发热、咳嗽、流涕、呕吐、腹泻等症状时要及时就医，如症状较轻，建议首选到基层医疗卫生机构就诊。遵循医嘱、规范用药，不随意购买或囤积药品，以免因不当用药而导致病情恶化或产生耐药性。

张洁怡指出，除保持良好卫生习惯外，还应根据天气变化增减衣服、均衡饮食、足量喝水、戒烟限酒、作息规律、加强体育锻炼。尤其是外出聚餐聚会时，要注意食品卫生和饮水卫生，到有食品经营许可证的正规餐馆就餐。同时，节日期间进食总量往往较平时增多，应特别注意避免暴饮暴食。每餐都要遵循“食不过饱”的原则，即每餐七八分饱。