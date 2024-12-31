食品添加剂新国标实施在即

本报北京12月30日电 （记者林丽鹂）新版《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760—2024），将于2025年2月8日起正式实施，使用10年的2014版标准行将废止。市场监管总局提醒各类食品生产企业要提前做好准备，届时必须严格按照新标准使用食品添加剂。

新版标准变化大、涉及面非常广，几乎涉及所有食品生产企业。首先，新版标准修改了食品添加剂使用规定的查询方式，附录和附表内容结构发生明显变化，相关企业的食品安全管理人员都应该及时学习掌握，确保正确执行该标准。其次，新版标准修订了一些防腐剂、食品用香料、加工助剂使用范围和限量，新增了一些甜味剂在相同食品类别中共同使用时的总量要求，相关规定涉及很多类食品。这些食品类别的生产企业应严格对照新标准，及时调整相关产品原料工艺、产品配方、标签标识，确保食品添加剂使用符合新标准规定。第三，相关食品生产企业产品配方、执行标准等调整后，应按照规定同步更新食品标签内容，涉及贮存运输方式、保质期等变更的，应一并变更后规范标示，确保符合相关国家标准。

《 人民日报 》（ 2024年12月31日 08 版）