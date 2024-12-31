推动“消寒”变“消费”（纵横）

冬至，是二十四节气中第二十二个节气，接下来进入一年中最冷的阶段。在中国传统岁时文化里，北方一些地方流传着画“九九消寒图”的风俗。印制一幅寒梅图，九朵九瓣白描寒梅，自冬至起，每日画一笔，点红一瓣花，直至八十一瓣点尽，白梅化为红花。这一风俗表达了向往春天的殷殷心意。

古有“消寒图”，今有“冰雪+”。如今，北方各地因地制宜推出新玩法，让越来越多人感受到冰雪的乐趣和魅力。“冷资源”成为“热经济”，冰天雪地画出一幅幅别样的、赏冰乐雪的“消寒图”。

黑龙江冰雪旅游持续火爆，冰雪经济不断升温。有为政府、有效市场、有爱市民形成合力，迅速实现城市形象与冰雪旅游的“双出圈”，带动住宿、餐饮、零售、装备制造等相关产业蓬勃发展。这个冬天，黑龙江省冰雪旅游叠加了2025年第九届亚洲冬季运动会，游览内容更丰富：在景区设施上提档升级，比如，哈尔滨冰雪大世界面积扩大到100万平方米；在服务管理上精耕细作，比如，丰富“十”大主题线路、“百”场美食盛宴、“千”台文旅盛事、“万”种龙江好物全链条产品供给。持续不断的“宠客”模式，吸引更多南客北上，提升了冰雪旅游消费的热度，形成供给和需求同步增长、消费和投资相互促进的态势。

冰雪经济大有可为、大有作为。不久前举行的中央经济工作会议提出，“积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济”。国务院办公厅印发的《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》明确提出：到2027年，中国冰雪经济总规模达到1.2万亿元；到2030年，冰雪经济总规模达到1.5万亿元。在政策引导和支持下，进一步找准冰雪消费风向、丰富冰雪消费产品、优化冰雪消费环境、健全冰雪标准体系，必能带动就业、促进消费、培育新的经济增长点，让冰天雪地变成金山银山。

冰雪连着产业与就业，也连着物质消费与精神需求。把劣势化为优势，把“消寒”化为“消费”，还需进一步创新思路。比如推动冰雪旅游从单季开发向四季运营拓展，推动冰雪运动从竞技竞赛向大众运动拓展。冰雪市场魅力十足、冰雪消费热力无限，以新场景、新玩法激发新商机，别样“消寒图”必能越绘越壮丽。

（摘编自《黑龙江日报》，原题为《冰天雪地勾画别样“消寒图”》）

《 人民日报 》（ 2024年12月31日 05 版）