当草莓种植遇上新理念 新农人“孕育好水果”

今年冬天你吃草莓了吗？

进入冬季，随着草莓的上市，草莓及相关衍生产品占据了各大商超产品的“C位”，也带动起了草莓消费热潮。12月29日，深圳百果园实业（集团）股份有限公司在位于南京的深度合作草莓基地“金色庄园”开展了一场“莓好之旅 万物甜‘幂’”主题直播活动，带领消费者详细了解安全又美味的百果园草莓如何种植生长最终走向千家万户。

新技术赋能 满足消费者多样化需求

“我喜欢软糯口感的草莓！”“甜中带点酸的草莓更有风味。”“白草莓颜值又高又好看”……当下，消费者对草莓消费的需求逐渐多元。“种植端需要与消费需求和市场对接，才能更好地满足消费者的多元化需求。”中国园艺学会草莓分会理事、江苏省草莓协会副会长吉沐祥介绍说，近年来结合消费需求，百果园在草莓种植技术上开展了不少革新：不仅结合不同品种及种植地区气候等因素，将草莓进行错峰上市，延长草莓上市时间，让消费者有更长的时间品尝到草莓，还在品种和品类方面深入研究，以提升草莓口感和甜度。“当前消费者对草莓主要存在三方面的需求：好吃、好看、安全。这就是我们在种植端需要攻克的事情。”

玻璃温室种植区。（受访者供图）

晚上八点，金色庄园草莓种植园区的分拣站工作人员还在忙碌着，对草莓进行分拣、检测、称重，以便采摘到的草莓能及时运输至百果园店铺货架。

近年来，在新技术的赋能下，娇嫩的草莓也能“走”更远的路。“运输一直是草莓销售中面临的一个难题。”金色庄园公司董事长兼总经理吴中平介绍说，草莓消费需求逐年增长，但红颜草莓、奶油草莓等风味较好的草莓却只适合在北方种植。为了让更多消费者品尝到高品质草莓，百果园牵头开展了不少探索与尝试，摸索出一套草莓运输保鲜技术。

“经过反复测评，我们发现适宜草莓贮存的果芯温度为2-5℃，因此，在草莓运输前通过预冷冷柜将果芯温度迅速下降，使果体变硬，达到适宜运输要求，并对运输车辆装置减震系统，甚至对车速也有要求，将运输过程中的损耗率从60%降到10%以内，成功实现‘北莓南运’，让北方高品质草莓进入更多南方家庭餐桌。现在我们的草莓甚至运输到了香港，在东南亚国家也进行了销售。”吴中平说。

数智化融入 绿色种植让草莓更安全

玻璃温室种植区。（受访者供图）

在金色庄园的实验种植大棚内，一颗颗草莓娇艳欲滴，不同的草莓垄上还贴有实验标签，控制温度的风机在旁边“随时待命”，结合天气需求调控棚内温度。

“草莓好吃但难种，尤其是在病虫防治阶段，比带小孩都难。”吉沐祥介绍说，为了提升草莓口感，他们引进国外优质品种，还结合消费者需求对品种进行杂交培育。“我们尝试对土壤进行改良，定制微生物有机肥、生物液体肥等种植管理技术，对土壤及环境的温度和湿度进行精准调控，制定栽培要求。”吉沐祥说，为了更好地践行绿色生态种植要求，通过在大棚中放置性引诱剂装置，达到诱杀害虫的效果，尽量减少化学农药的应用，降低化学产品对草莓风味的影响，从而让草莓更安全。

草莓分拣工厂。（受访者供图）

吴中平介绍说，在百果园的助力下，金色庄园与江苏省农科院、南京农业大学等多家科研院所、高校开展产学研合作，以科技创新驱动草莓生产种植全过程。为更好带动当地草莓产业发展，依托百果园丰富的果品选品、仓配体系、安全检测标准、水果采后研发等经验与资源优势，金色庄园还对合作的种植农户定期进行宣导。并创新智慧果园模式，使用云计算、物联网、大数据等技术为草莓全生命周期保驾护航。“农户的每一个种植棚都有编号，在设备上都有记录且可溯源，这样才能将好吃、安全的草莓运输到消费者手中。”

种植新模式 人才振兴带动产业发展

高垄种植的草莓大棚。（受访者供图）

简单的改变透露出农业理念的深刻革新。与传统地面种植不同，金色庄园的草莓种植在专门设置的“高垄”上。“我们对种植方式进行改善，农民可以站着种草莓，不再弯腰了，改善了农人的工作环境和方式。”吴中平介绍说，人才振兴是乡村振兴中的重要方面。为了能让更多年轻人加入乡村振兴的力量之中，金色庄园与百果园合作开展创新，通过采取创新创业平台“合伙人”模式，加大草莓种植技术上的研发投入，为从事农业的新农人搭建从种苗、种植、农资、销售等全产业的发展平台，提供全方位的支持与帮助。

目前，金色庄园已与7000余户莓农建立长期合作关系，自“金色庄园创新创业中心”成立以来，已培养33位年轻“合伙人”，新增草莓种植面积8000亩。吴中平表示：“农业产业的发展离不开可持续的人才发展，需要更多现代化新农人的加入，需要让农民转变传统思维方式。”

“能带动农民致富增收的产品就是好产品。”吴中平说，优质单品在带动产业发展具有一定的促进作用。对此，深圳百果园实业（集团）股份有限公司董事长余惠勇表示，乡村振兴离不开产业振兴，结合当下消费者高品质水果消费需求，百果园希望能将消费与乡村振兴进行结合，让更多消费者可以吃到好水果，带动一方产业发展。“不只是草莓，还有苹果、猕猴桃、橙子等各种水果，我们希望通过技术赋能，助力水果产业发展，也希望越来越多的技术人员能够扎根到田间地头做优质农业。”余惠勇说。