四川省医学会糖尿病学专业委员会成立大会在蓉召开

12月28日，由四川省医学会主办，四川省医学会糖尿病学专业委员会承办，四川大学华西医院协办的“四川省医学会糖尿病学专业委员会成立大会暨第一届第一次糖尿病学术会议”在成都市举行。此次大会是四川省医学会糖尿病学专业委员会成立大会，以及第一届第一次学术会议。会议邀请四川大学华西医院终身教授李秀钧，中国医师协会内分泌代谢专科医师分会会长、中华医学会内分泌分会第十届主任委员、解放军总医院第一医学中心母义明等省内外专家、学者参会，共同探讨糖尿病防控领域的前沿热点及四川省糖尿病防控中面临的问题、挑战与对策。

新当选的糖尿病学专业委员会主任委员、四川大学华西医院内分泌代谢科主任冉兴无做开幕式致辞，提到四川省是拥有8368万人口的人口大省，糖尿病患病率高于全国平均水平，使得四川省致力于内分泌、糖尿病事业的医务人员面临着严峻的挑战。希望借助四川省医学会糖尿病学专业委员会的成立，在四川培养一支防控糖尿病的队伍，努力提高四川省糖尿病的防控水平，提升糖尿病患者的生命质量，进而为“健康四川、健康中国2030”的目标达成做出重要贡献。

四川大学华西医院/华西临床医学院院长罗凤鸣表示，提到糖尿病对人民群众的生命健康造成巨大的危害，希望专委会在四川大学华西医院冉兴无带领下，进一步加强基础研究、临床研究及转化研究，为促进四川省糖尿病防治工作、健康四川做出贡献。

四川省医学会副会长兼秘书长姚永萍提出，糖尿病学专业委员会的成立，开启了四川糖尿病防治新纪元。四川省糖尿病患病率较高、控制率差，希望糖尿病学专业委员会能够长期致力推广糖尿病防控这项事业，通过人才培养、科学研究、学术交流等，锻炼好内功，提升诊疗、防控糖尿病水平，探索四川糖尿病管理经验，为实现“健康四川、健康中国2030”目标做出贡献。

随后进行学术会议，与会专家围绕六大主题板块进行了20余场专题讲座，深入探讨了糖尿病防控领域的最新进展和热点问题，囊括了四川省糖尿病疾病负担及防治策略探讨，高脂血症、肥胖症、糖尿病痛性神经病变、慢性肾脏病以及其它内分泌疾病相关糖代谢异常等的管理。同时，为了提升临床青年医师的诊疗水平和演讲技巧，会议还设置了青年医师病例演讲大赛和辩论赛。这些活动不仅为青年医师提供了展示自己才华的平台，也促进了与会者之间的学术交流和合作。

大会重申健康中国2030是长期而伟大的工程，尤其是西南地区的糖尿病患者基数大，诊疗条件相对不足。因此，更加凸显专委会成立的迫切性和重要性。同时希望专委会全体医务工作者秉承“齐聚力，谋发展，开新篇”的主旨，汇聚四方力量，持续助力四川糖尿病诊疗事业的发展，为人民群众的健康事业持续贡献力量。