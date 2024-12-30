预防呼吸道传染病感染，这6个要点请知悉

人民网北京12月30日电 （记者乔业琼）据湖南疾控微信公众号消息，冬春季节来临，急性呼吸道传染病即将迎来感染的高峰期，流感病毒、鼻病毒、肺炎支原体、腺病毒、合胞病毒、流感嗜血杆菌、人偏肺病毒等多种病原体容易在人群里发生传播和流行，甚至有多种病原体重复和叠加感染的风险，导致感染症状加重或病程延长。

急性呼吸道传染病的病原体均可通过空气或气溶胶进行传播，具有传播途径简单、速度快、易扩散等特点，容易在人口聚集地场所发生聚集性疫情。老人、小孩以及具有基础疾病的人群感染的可能性较大且临床症状较为严重。

预防急性呼吸道感染病感染，需要注意以下6个方面：

一是养成良好卫生习惯。勤洗手，注意咳嗽礼仪和手卫生，避免接触过公共物品的手直接接触手、鼻、眼等部位。

二是养成科学佩戴口罩的良好习惯，到车站、医院、商场、影院等人口密集且密闭的场所，建议要戴好口罩。

三是居家每天都应适当开窗通风。开窗通风，加强空气流通，是有效预防呼吸道传染病的重要手段。

四是保持健康的生活方式，加强体育锻炼，注意休息，避免过度劳累，多吃蔬菜水果，多喝水，增强机体免疫力。

五是接种疫苗。接种疫苗是流行性感冒防控最有效、最具成本效益的手段，应及时接种疫苗。

六是及时休息就医。如出现身体不适应注意多休息、多喝水，不带病上班、上课，并及时前往医院就诊。