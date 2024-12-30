元旦、春节临近 北京疾控提示预防流感等呼吸道传染病

人民网北京12月30日电 （记者乔业琼）据北京疾控微信公众号消息，为做好科学防疫，健康迎接元旦和春节，提醒注意以下几点。

一是加强个人防护。随着元旦、春节假期的来临，个人外出旅行和探亲访友活动增多。旅行前，应提前了解目的地传染病流行情况，并做好相应防护措施。日常外出前，请根据室内外温差变化及时增减衣物，乘坐公共交通工具或前往人员密集、环境相对密闭场所时，科学佩戴口罩。

二是积极接种流感疫苗。接种流感疫苗是预防流感的重要措施，本流行季接种的流感疫苗与目前流行的甲型H1N1流感病毒匹配度良好，可为个体提供较好免疫，建议接种流感疫苗，以提高对病毒的抵抗力。

三是注意手卫生。接触呼吸道分泌物后（如打喷嚏用手遮挡后）、饭前便后、外出回家后请使用洗手液等清洁剂在流动水下规范洗手。

四是做好居室通风。天气良好时，在做好个人保暖的前提下，每日开窗通风2到3次，每次不少于30分钟，以保持室内空气清新。

五是做好健康监测。个人出现发热、咳嗽或者咽痛等流感样症状时，建议尽量居家休息，避免前往人多密集场所。症状较重时，应及时就医。其他家庭成员也应做好个人防护，照顾患病人员时应佩戴口罩，并注意手卫生。

六是保持健康生活方式。健康的生活方式有利于提高免疫力，建议规律作息，充足睡眠，适当运动，避免过度劳累；每天足量饮水，合理搭配膳食，均衡营养。