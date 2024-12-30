6部门：调整百白破疫苗和白破疫苗免疫程序

人民网北京12月30日电 （记者乔业琼）据国家疾控局官网消息，为进一步加强对小月龄婴儿和学龄儿童的免疫保护，国家疾控局、教育部、工业和信息化部、财政部、国家卫生健康委、国家药监局6个部门联合印发《关于国家免疫规划百白破疫苗和白破疫苗免疫程序调整相关工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》决定自2025年1月1日起，在全国范围内实施将现行3月龄、4月龄、5月龄、18月龄各接种1剂次吸附无细胞百日咳-白喉-破伤风联合疫苗（以下简称百白破疫苗）和6周岁接种1剂次吸附白喉-破伤风联合疫苗的免疫程序，调整为2月龄、4月龄、6月龄、18月龄、6周岁各接种1剂次百白破疫苗的免疫程序。

《通知》主要从加强组织领导、统筹准备工作、强化规范管理、广泛宣传科普等四方面提出工作要求。一是要求各级疾控、教育、工业和信息化、财政、卫生健康、药品监管部门要高度重视调整工作，加强组织领导，落实工作职责。二是要求各地统筹做好免疫程序调整的准备工作，合理安排疫苗采购和人员培训。中国疾控中心负责制定印发相关实施技术方案。三是要求各地切实落实属地管理责任，加强规范管理，保证调整后的接种工作规范有序开展。四是要求各地做好宣传科普和解读，各有关单位切实落实政策措施，确保持续维持国家免疫规划百白破疫苗高水平接种率。