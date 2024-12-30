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健康“医”点通

进入数九寒天 保护心脑健康需避开这些习惯

陈子源

2024年12月30日09:23 来源：人民网

进入数九寒天后，全国多地寒意加重。中医理论认为，寒邪易导致气血运行不畅，血液凝滞，导致阻力小血管收缩，心输出量增加，血压升高，造成心脑血管疾病高发。江苏省中医院神经内科主任中医师仓志兰在接受采访时提示，以下六个生活习惯会增加心脑疾病发生的风险，尤其要注意避免。

 

(责编：乔业琼、高雷)




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