2024年度回顾：民生保障有力度、有温度

年末岁尾，民政部印发通知，部署各地做好2025年元旦春节期间困难群众兜底保障工作。

帮助困难群众过新年，看似民众生活的一件“小事”，却成为民政工作关心的“大事”。回首2024年，类似的例子还有很多，民政部以对“小事”的关注，描绘出保障民生的大图景，下笔之处有力度，更显温度。

织密兜底保障网

这一年，民政部持续加强低收入人口认定和动态监测，将脱贫人口、防止返贫监测对象等存在返贫致贫风险人员纳入动态监测，做到“凡困必帮、有难必救”。

与此同时，民政部深入整治社会救助领域的不正之风和腐败问题，开展“人情保”“关系保”问题集中整治，推动社会救助综合治理走深走实。

今年，残疾人两项补贴制度的完善，让他们感受到格外的温暖。

为满足残疾人生活保障和长期护理需求，民政部指导全国全面建立补贴标准动态调整机制。截至2024年11月，25个省份提高补贴标准，16个省份拓展补贴对象范围。同时，补贴申领方式也在优化，通过“跨省通办”“全程网办”和主动服务，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变。

暖心守护“一老一小”

帮助困境儿童健康成长，是做好民生保障的重要内容。

民政部门不断完善孤儿、事实无人抚养儿童精准保障措施。截至目前，集中养育孤儿平均保障标准达1971.4元(人民币，下同)/人·月，社会散居孤儿平均保障标准达1511.9元/人·月，分别比上年同比增长4.5%和5%。

今年，我国还制定出台了《加强流动儿童关爱保护行动方案》，首次在国家层面建立流动儿童关爱保护制度，填补了民生保障领域政策空白。

前不久公布的2024年十大流行语中，“银发力量”入选，这一流行语指老年群体在社会各个领域产生的不可忽视的力量，反映出社会对老有所养、老有所乐，老有所为的关注。

这也正是今年民政工作的重点。以“银龄行动”为载体，民政部推动各地拓宽服务主体、丰富服务内容、创新服务形式，为老年人发挥作用创造条件。

北京市组建首都“银龄行动”志愿服务总队，山东省建立“老干部人才库”吸纳专家型人才2.2万名，湖北省在城乡社区组织开展了1.2万场次老年志愿服务，云南省推进“银龄医师”行动计划……放眼全国，各地正积极探索全新模式，开展特色活动，推动深入开展“银龄行动”。

剑指非法社会组织

社会组织和慈善力量是提升为民服务质效的重要“生力军”。这一年，我国加大力度，打击整治非法社会组织，持续净化社会组织生态空间。

民政部出台《社会组织名称管理办法》，首次对社会组织名称进行统一规范，填补了社会组织名称规定的空白，重点解决社会组织擅自冠以“中”字头名称等问题。

除了常态化监测，民政部亦对社会组织不法事件及时打出重拳。比如，针对假借慈善名义诈骗行骗的情况，公安部刑事侦查局、民政部慈善事业促进司联合发布风险提示，公布具体案例，详细介绍相关法律规定。民政部还要求各地民政部门加强慈善组织检查和执法工作，对慈善组织有针对性地开展深入检查。

这一年，民政事业向民而行步履坚定。一项项暖心之举接连推出，一件件民生实事掷地有声，不断擦亮民政为民的底色，满足民众对美好生活的新需求。（中新网记者 李京泽）