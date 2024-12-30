医保统筹支付、个人自付、个人自费分不清？一文读懂
医保统筹支付、个人自付、个人自费分不清？看完你就明白了！
在医疗费用的支付过程中
我们常常会听到
“医保统筹支付”“个人自付”
和“个人自费”
它们有什么区别？
今天就来给大家理清楚
医疗总费用包括哪些？
医疗总费用=医保统筹(基金)支付+个人自付+个人自费
医保统筹支付是什么？
属于医保目录范围内，按规定由基本医疗保险统筹基金支付的医疗费用，即医保直接报销的部分，这部分不需要自己掏钱。
医保目录范围也就是常说的：医疗服务项目、药品、耗材“三大目录”。
职工医保医疗费用统筹支付包含基本支付和大额支付。
城乡居民医保医疗费用统筹支付包含基本支付和大病支付。
使用医保统筹支付，需要达到医保统筹地区起付线标准。具体标准，根据参加的医保类型(职工医保/居民医保)，以及医院级别的不同，所对应的标准均有所不同。
个人自付是什么？
指在医保目录范围内，需要由患者负担的医疗费金额。
包括起付线以下、乙类先行自付、按比例自付、封顶线以上、目录范围内超限价部分等。
这部分费用可先由医保个人账户内的余额进行支付，不够的部分再用现金等方式支付。
个人自费是什么？
指在医保范围外的药品、项目等，由参保人员全额支付。
举个例子
小张在医院住院看病，总花费4500元，其中纳入医保目录的医疗费用4200元，医保报销3600元，医保目录外医疗费用300元。
个人自费就是医保目录外的医疗费用300元。
个人自付是医保目录内经医保报销后，需要自己支付的费用，即4200元-3600元=600元。
简单来说
医保统筹支付和自付支付
对象都是在医保范围内的项目
“个人自付”就是本次结算中
属于基本医保范围内
由个人负担的部分
“个人自费”指的是
不属于基本医保范围的
由个人全额支付的费用
来源：“国家医保局”微信公众号、广东医保