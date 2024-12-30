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医保统筹支付、个人自付、个人自费分不清？一文读懂

2024年12月30日08:57 来源：“国家医保局”微信公众号

　　医保统筹支付、个人自付、个人自费分不清？看完你就明白了！

　　在医疗费用的支付过程中

　　我们常常会听到

　　“医保统筹支付”“个人自付”

　　和“个人自费”

　　它们有什么区别？

　　今天就来给大家理清楚

　　医疗总费用包括哪些？

　　医疗总费用=医保统筹(基金)支付+个人自付+个人自费

　　医保统筹支付是什么？

　　属于医保目录范围内，按规定由基本医疗保险统筹基金支付的医疗费用，即医保直接报销的部分，这部分不需要自己掏钱。

　　医保目录范围也就是常说的：医疗服务项目、药品、耗材“三大目录”。

　　职工医保医疗费用统筹支付包含基本支付和大额支付。

　　城乡居民医保医疗费用统筹支付包含基本支付和大病支付。

　　使用医保统筹支付，需要达到医保统筹地区起付线标准。具体标准，根据参加的医保类型(职工医保/居民医保)，以及医院级别的不同，所对应的标准均有所不同。

　　个人自付是什么？

　　指在医保目录范围内，需要由患者负担的医疗费金额。

　　包括起付线以下、乙类先行自付、按比例自付、封顶线以上、目录范围内超限价部分等。

　　这部分费用可先由医保个人账户内的余额进行支付，不够的部分再用现金等方式支付。

　　个人自费是什么？

　　指在医保范围外的药品、项目等，由参保人员全额支付。

　　举个例子

　　小张在医院住院看病，总花费4500元，其中纳入医保目录的医疗费用4200元，医保报销3600元，医保目录外医疗费用300元。

　　个人自费就是医保目录外的医疗费用300元。

　　个人自付是医保目录内经医保报销后，需要自己支付的费用，即4200元-3600元=600元。

　　简单来说

　　医保统筹支付和自付支付

　　对象都是在医保范围内的项目

　　“个人自付”就是本次结算中

　　属于基本医保范围内

　　由个人负担的部分

　　“个人自费”指的是

　　不属于基本医保范围的

　　由个人全额支付的费用

　　来源：“国家医保局”微信公众号、广东医保

(责编：乔业琼、杨迪)




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