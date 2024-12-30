乘飞机出行 如何最大程度保障安全

新华社北京12月29日电（记者李雯）近几日全球接连发生民航客机事故。从统计数据看，空难发生的概率极低。但乘飞机出行，很多人都经历过气流颠簸甚至飞机迫降等有风险的时刻，此时应该遵循哪些原则才能最大程度保障安全呢？

民航业最频繁被提及、也最重要的安全提示是：系好安全带！飞机乘客一定不要忽视安全带的作用。中国民用航空局发布的资料显示，在飞机起飞、降落或遇到空中气流颠簸时，乘客都必须系好安全带。安全带不仅可以防止乘客身体前后冲撞受伤，还可以防止飞机急速下降时乘客受惯性作用被向上抛起。

一般来说，飞机在穿越云层或碰到强大气流时会出现颠簸，使得飞机晃动或导致飞行高度突然变化。英国雷丁大学气象科学家保罗·威廉姆斯此前接受新华社记者采访时说：“现在有强有力的证据表明，由于气候变化，颠簸正在显著增加。”

英国研究气流颠簸的专家马克·普罗瑟说：“颠簸始终是飞行的特征。这是大气的自然特征，乘坐飞机可能遇到强烈颠簸，但引发死亡的风险仍然极小。”他提示说：“系好安全带显然会安全得多，如果你特别担心这类事情，那么最好尽量在乘坐飞机时全程系好安全带，而不仅仅是在飞机起飞或降落时。”

从客机机舱的座位分布来看，“坐哪儿更安全”一直是有争议的话题。通常来说，遇到火灾时，坐在机舱安全门附近的乘客更容易逃生。此外，美国《大众机械》月刊曾根据统计数据得出结论认为，从整体上看，在飞机事故中机舱后部乘客的存活率略高于中部及前部，但这只是一家之言。

相比选择座位，更实际的避险策略是严格遵守飞行安全规则。比如，不携带易燃易爆品、超标锂电池等，登机后认真对待各种安全提示，仔细观看机上安全演示，熟悉氧气面罩、救生衣的位置和使用方法等。此外，乘客还应观察飞机应急出口位置、记住自己所在位置与安全出口之间的座位排数等。

如果遇到紧急情况飞机迫降、乘客需撤离机舱时，应迅速摘掉身上的眼镜、胸针、耳机等尖、硬物品，防止落地时受戳伤，也防止在逃离机舱时戳破逃生滑梯，影响逃生速度。同时，应迅速去除丝巾、领带等可能导致窒息的物品。此外，不要携带行李逃生。一旦出现事故，听从机组指挥有序逃生，会显著提升效率和存活率。

飞机一旦失事，往往伤亡触目惊心，短期内也会使人们对飞行的安全系数产生疑虑。但从统计数据来看，飞机仍然是最安全的交通工具之一，近年来民航安全也一直在稳步提升。据国际航空运输协会（IATA）的数据，过去十年，民航总体事故率从2014年的每百万架次2.06起事故，降至2023年的每百万架次0.8起事故。