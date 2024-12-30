年底冲刺，家电换新求“新”更求“质”

2024年的消费品以旧换新政策实施已接近尾声，但在诸多优惠政策“加持”下，家电家居消费市场依旧热力不减。据商务部统计，截至12月19日，已有3330多万名消费者购买相关家电以旧换新产品超5210万台，家装厨卫“焕新”补贴产品超5300万件。

提振消费是扩大内需的重点。回看全年，消费品以旧换新政策范围更广、力度更大。记者近日在实地走访中发现，可感可及的政策不仅进一步激发了消费者以旧换新意愿，也激活了品质升级理念，老百姓选择产品更加注重智能性和节能性。

“天气越来越冷，普通马桶多少有点凉，换个智能马桶加热可以提高舒适度。”这两天，家住辽宁省沈阳市铁西区的江女士正通过局部改装给新买的智能马桶补装插座。据她透露，参与国家以旧换新的补贴加“店补”“厂补”后，大概节省了近千元。

今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对“两新”工作作出全面部署；7月，国家发展改革委、财政部明确要统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新；8月，商务部等四部门明确各地自主确定补贴“8+N”类家电品种，每件最高补贴2000元；9月，国家金融监管总局提出对家电换“智”、家装厨卫“焕新”等消费需求提供金融支持……

在中央政策引导与支持的基础上，全国各地消费品以旧换新补贴方案陆续出台，越来越多智能家电成为“新宠”：四川、上海、陕西新增洗碗机、蒸烤箱、扫地机器人等产品；辽宁、云南结合本地市场需求，将垃圾处理器、太阳能热水器等纳入补贴范围……

苏宁易购相关负责人告诉记者，本轮以旧换新补贴上线以来，苏宁易购家电以旧换新订单同比增长超过150%，“国补”销售在整体销售中占比达到90%以上，百寸大屏电视、超薄吸油烟机、零嵌冰箱等商品组更是分别实现了300%、150%和270%以上的大幅增长。

“本轮以旧换新政策，主要是推动家电消费需求由‘从无到有’向‘从有到优’上释放。”中国家用电器服务维修协会会长刘秀敏表示，智能穿戴设备、智能游戏电视、智能门锁等升级类家电产品成为新的增长点，这背后既有政策带来的新机遇，也是长久以来家电产业不断创新迭代的缩影和消费者追求高品质生活的体现。

据协会统计，当前，满足消费者不断升级和个性化需求的大尺寸、大容量、多功能智能家电走俏市场，比如白色十字四门冰箱、洗烘套装、整套厨电等产品热销，预计2025年春节期间，更新换代需求还将持续释放。

智能化深入人心，绿色化也势不可挡。以旧换新政策通过给予节能家电产品更多的补贴和优惠，引导消费者优先选择一级能效家电，加快行业绿色低碳转型的同时，更好为经济社会高质量发展赋能。

“以前选家电都要对比一级能效和二级能效哪个更划算，现在减掉补贴金额算下来，一、二级能效的价格差别不大，当然就要买一级能效产品。”刚刚装修完房子的广州市民常女士在店里一边下单一边说。

随着政策补贴范围和力度加大，高能效、高水效的家电正迅速走进千家万户，为构建资源节约型和环境友好型社会作出有力贡献。

商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至12月6日，消费者购买的家电产品中一级能效产品销售额占比超过90%。12月23日电商平台淘宝正式公布的2024年度十大商品榜单中，一级能效空调与太空船票等商品共同成为令消费者印象深刻的年度代表性商品，这意味着公众环保意识不断增强。

2024年，以旧换新成效显著；展望2025年，以旧换新政策如何持续、能否更加完善？

商务部消费促进司司长李刚表示，中央经济工作会议明确提出明年要加力扩围实施“两新”政策，商务部正在与有关方面一道，抓紧研究制定明年的相关政策。

“基于以旧换新，不囿于以旧换新。”刘秀敏表示，中国家用电器服务维修协会将密切关注政策举措，在2025年继续加大力度深入开展“百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”。同时，加强与政府相关部门和重点企业的联系，研究政策补贴执行中发现问题的应对之策，组织制定《家电以旧换新拆送装一体化服务规范》等标准，继续畅通以旧换新通道。（记者邹多为、胡林果）