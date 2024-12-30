清晨，李秋杰早早起了床，准备去河北省秦皇岛市海港区驻操营镇黄土营小学及其东贺庄教学点送物资。大米、食用油、牛奶、水果、文具、衣服……两辆小汽车和一辆面包车的后备箱里装得满满当当。

李秋杰48岁，是文苑百鑫志愿者服务队队长，也是黄土营小学及其东贺庄教学点爱心午餐的发起人。

为啥发起爱心午餐？2015年，李秋杰到驻操营镇九门口小学参加公益活动，午饭时，她发现孩子们的午饭只是干巴巴的馒头、面包或一些小零食。“山区小学中多是留守儿童，学校离家远，没法回家吃午饭。长身体的时候，只吃馒头哪行？”回到家后，李秋杰想了又想，决定为孩子们建造一座校园爱心小食堂。

发动20多名志愿者捐钱捐物，购买灶具、消毒柜、油烟机和餐具等必需品，协调学校提供场所……当年9月1日，九门口小学爱心小食堂“营业”，让数十名学生吃上了有肉有菜有热汤的午餐。

之后，越来越多志愿者加入，2019年，爱心午餐服务团队人数增至40人。这一年，李秋杰带着团队成员出资8万余元，在附近的黄土营小学东贺庄教学点又建起一座爱心小食堂。不久后，九门口小学并入黄土营小学东贺庄教学点，两座食堂并作一座。李秋杰萌生了再资助一座爱心食堂的想法。

“本校有近200名孩子，要是建食堂，可不是一笔小数目。”听到李秋杰的打算，黄土营小学校长王刚有些犹豫。

“志愿者越来越多，我们多方筹措，肯定没问题。”李秋杰没打退堂鼓。

“现在，两座爱心食堂每月费用是1.8万多元。每个月月初，团队管理员会在工作群发布每月费用总额，爱心人士和志愿者本着自愿原则接龙。”李秋杰说，近年来，还有不少爱心企业和爱心人士加入，为学校捐助橱柜等设备，为孩子们捐赠校服、棉衣、文具、图书等学习用品和日用品。

这一爱心午餐项目，如今已被列为秦皇岛市常态化开展的志愿服务项目之一。

坚持捐助爱心午餐9年，带着爱心团队深入山区100余次……“只要有能力，我们会一直坚持下去！”看着孩子们大口吃着香喷喷、热乎乎的饭菜，李秋杰的脸上满是笑容。

《 人民日报 》（ 2024年12月30日 13 版）