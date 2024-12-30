促进医药产业创新发展

近日，国家药监局批准4款创新医疗器械上市。今年以来，共有65个创新医疗器械获批上市，其中包括医用机器人、医学影像设备等多款高端医疗器械。这些创新产品的上市，为相关疾病治疗提供有效手段，更提升了医药创新水平。

近年来，人们更加重视生命质量和健康。医学的进步让更多疾病的原理被认识，许多过去的“怪病”、大病也能够开展有效治疗。庞大的市场需求，呼唤医药企业加大研发投入，推出更多创新医药产品。

习近平总书记强调：“生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业。”如果说医务人员是与病魔对抗的战士，那么医药产品就是他们手中的矛和盾。我们不仅要有坚强的“战士”，也要有强大的“矛”和“盾”，才能更好巩固健康这个经济社会发展的基础。

应该看到，还有一些重大疾病缺乏有效治疗手段；一部分疾病的原研药、高端治疗设备还依赖进口，治疗费用高。这都需要加强基础研究和科技创新能力建设，推出更多创新医药产品，更好服务人民健康。

生命科学是当代最前沿的科研领域，医药产品的研发需要企业、高校和科研机构以及医院通力合作。我国医药产业中发展势头强劲的企业，无一不是做到了产学研医深度融合。比如，联影医疗与中国科学院深圳先进技术研究院、中国人民解放军总医院、复旦大学附属中山医院共同研制高端医学影像设备，近年来推出一批符合临床需求的创新产品。只有产学研医深度融合，才能发挥各自优势，加速高质量创新产品孵化。

从各地实践经验看，打造医药产业园，推出系列产业优惠政策，有利于发挥产业集群效应。比如，江苏苏州市不仅对药品、医疗器械研发创新给予真金白银的奖励，还通过“政企直通车”等形式，为各类生物医药企业临床试验、上市审批等提供“一站式”服务。对医药产业园来说，在人才引入、产品审批等方面做好配套服务，就能更好促进创新。

创新医药产品的价值不仅在于“新”，更在于可以治疗无医药可用的患者。由于产品价格高、应用案例少等因素，医疗机构在引入创新医药产品时还存在一些顾虑，导致一些创新产品“滞销”。解决这个问题，医保加大支持力度是一个有效路径。近日，2024年国家医保药品目录调整公布，目录新增的91种药品中有90种为5年内新上市品种。这有利于创新药快速进入临床，更好造福患者，医药企业也可以打开销路。

党的二十届三中全会《决定》提出，“健全支持创新药和医疗器械发展机制”。促进医药产业创新发展是一项系统工程，涉及科技体制、医疗体制、审批制度等多个方面。持续深化改革，促进融合创新，为医药产业创新注入更多动力，就能产生更多创新产品服务，助力健康中国建设。

《 人民日报 》（ 2024年12月30日 05 版）