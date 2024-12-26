上海将强化公立医疗卫生机构健康促进医院建设

中新网上海12月25日电 (记者 陈静)记者25日获悉，目前上海共有125家医院建设成为健康促进医院。今后上海将重点强化公立医疗卫生机构健康促进医院建设，建立市、区健康科普工作联席会议制度，加强市、区爱国卫生与健康促进专业机构建设，不断深化健康上海建设，持续提升广大民众的健康获得感与幸福感。

今年是健康上海行动实施五周年，《上海市爱国卫生与健康促进条例》贯彻落实年，也是健康促进机构内涵建设年。近期，由国家卫生健康委、国家中医药局联合开展的2024年健康促进医院优秀案例征集活动结果发布。

据悉，复旦大学附属中山医院、上海中医药大学附属曙光医院、海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)、长宁区妇幼保健院、奉贤区海湾镇社区卫生服务中心五家医疗卫生机构榜上有名，入围全国名单占比1/10。五家医疗卫生机构包括三甲医院、区域专科医院和基层卫生机构。

据介绍，复旦大学附属中山医院“聚焦慢病防治传承，创新‘健康促进’品牌”，坚持24年如一日做民众满意的健康科普。医院聚焦慢病防治热点，组织院内外专家打造沪上科普品牌，将优质慢病防治科普内容进行全媒体传播，构建慢病防治科普传播矩阵，通过学术科普活动及基层诊疗活动，推动优质科普下沉社区造福民众。

上海中医药大学附属曙光医院坚持“治未病谋健康”，由“以治病为中心”转向“以健康为中心”，以患者、家属、员工和社区为对象，积极从健康环境、健康服务、健康教育、健康文化和健康促进激励机制五方面，融入中医特色，形成重“中”之重模式下的健康促进医院全面建设。

海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)则在“互联网+”语境下，探索军队医院特色科普模式。该院“云上长征·科普会客室”实现年龄“老中青”、病情“轻中重”、病史“急慢隐”全面覆盖。

长宁区妇幼保健院以“供给全生命周期妇幼健康促进高质量专科医院发展”，坚持“全程服务、全员参与、全效传播”三维度持续推进，将健康教育理念常态化融入候诊、门诊、住院、随访等健康教育工作流程，让高水平健康科普供给与高质量专科医院发展双向赋能。

奉贤区海湾镇社区卫生服务中心则“扎根健康科普，谱写健康人生”，以“健康海岸线”为科普阵地，全力打造从孕期、新生儿、儿童青少年、职业人群到中老年人群的系列科普品牌，同时探索具有上海郊区特色的家庭医生服务新模式，努力提供全方位健康管护，做好民众“健康守门人”。(完)