如何缓解心理健康问题？专家支招

中新网北京12月25日电 (记者 李纯)国家卫生健康委员会25日举行新闻发布会，介绍心理健康和精神卫生工作有关情况。上海市精神卫生中心党委书记谢斌在会上表示，每个人一生中可能在某一个阶段都会出现这样那样的心理健康方面的问题，可以采取一些方法帮助缓解。

一是自我心理调适。谢斌说，我们既不要沉溺在心理的不适当中，也不要过分强求自己立刻将其摆脱掉。要先接纳这种状态，与这种状态和平共处，同时寻找可能出现这种心理问题的原因，比如一些消极想法，根据客观现实来调整心态。不要去钻“牛角尖”，同时采取一些基本的减压方法。“可以学习深呼吸的训练，包括冥想、正念、瑜伽、太极等等，这些都是比较好的减压方法。”

他也表示，很多压力源自没有做好时间分配，要做好时间管理，张弛有道。同时保持乐观、开朗、豁达的生活态度。

二是积极寻求他人的帮助，寻求人际支持。谢斌说，比如和家人、朋友、同学、同事保持联系、保持沟通，选择合适的倾诉对象，有效倾诉，寻求帮助。积极参加社会活动，获得情感支持以及其他实际性的帮助。

三是保持健康的生活方式。谢斌提到了规律的运动，比如跑步、快走、游泳、打球、骑自行车等，当前很多年轻人都喜欢这样的有氧运动，对心理健康帮助也非常大。他还指出，要养成良好的睡眠习惯和健康的饮食习惯，培养健康的兴趣爱好，比如听音乐、画画、写作、写日记等等。健康的生活方式不仅有助于身体健康，还可以显著改善心理健康。

“需要提醒的是，有一些大家认为所谓‘有效’的减压方式，其实是不健康的，甚至是有害的，比如说酗酒、过度购物、暴饮暴食、沉迷网络、沉迷游戏等等。这些可能会带来更多的身心健康和生活适应方面的问题，不但不能够消除问题，可能会带来更多的问题，陷入恶性循环。”谢斌说。

这位专家也提示，心理问题持续一段时间，通过自我调适等方法仍不能摆脱、不能改善时，就要到医疗机构、心理咨询机构、社会工作室或通过拨打各地的心理热线等途径进行咨询和评估，通过专业帮助来缓解压力、改善心理健康。专业机构会保护个人隐私，国家相关的法律法规对隐私保护也有严格规定。(完)