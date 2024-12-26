体育消费是培育消费新增长点的重要领域，也是激发内需市场活力的重要引擎。一段时间以来，北京、广东、湖南等地通过加大体育文化氛围营造力度、充分挖掘赛事综合效益等方式，拓展了体育消费空间。这对于进一步培养消费新业态新模式，建设一批国家体育产业和体育旅游发展载体具有积极作用。

今年以来，我国体育消费规模不断扩大、理念逐步成熟、市场更加细分、业态愈加时尚，逐渐成为新增长点。马拉松、自行车等赛事的火爆，带动了相关装备的销售，也促进了旅游、餐饮等行业的繁荣。不少地区积极开展相关活动，持续释放体育消费动能。例如，2024中国国际体育用品博览会促成意向采购金额4000余万美元，长沙市发放400万元体育消费券，F1大奖赛回归上海，等等。此外，“体育＋文化”“体育＋旅游”“体育＋康养”等模式创新，也加速推动体育消费扩容。

不过，当前我国体育产业的总体规模仍有待提升，活力还不够强，存在一些体制机制问题。对此，应坚持目标导向，抓住关键问题，多角度施策，争取到2025年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带动作用明显提升，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

加大优质体育产品和服务供给。做好大型国内外综合性运动会的竞赛组织和备战参赛工作，支持各地因地制宜举办具有较高知名度的国内外体育赛事。不断满足人民群众持续增长的健身需求，组织开展全民健身日、农民丰收节、九九重阳老年人体育健身等全国性全民健身主题示范活动，提升群众参与度和满意度。围绕满足青少年、女性、老年人、家庭等不同消费群体需求，聚焦新兴消费热点、业态与场景，组织开展各种消费活动，通过举办消费季、消费月、消费周等活动，持续营造浓厚消费氛围。全面推进城市一刻钟便民生活圈建设，鼓励公共体育场馆延长向社会免费或低收费开放时间。

丰富体育消费场景。提升体育健身场地设施质量，建设完善各地体育公园、全民健身中心、公共体育场、社会足球场、健身步道等体育场地设施，推动城市社区、公园配建以乒乓球台等小型设施为重点的健身设施。加强文化、体育、旅游活动一体谋划、一体开展，推出一批优质文体旅融合产业项目，结合国际性、全国性、区域性重大体育赛事，实现多业态融合、多场景打造，提升全民参与体育锻炼的热情。

创新体育消费形式。引导经营主体创新营销内容手段，应用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，推动智慧体育场馆、智能体育公园等智慧化体育场地设施建设，打造具有沉浸式、体验式、互动式的数字体育消费新场景，提升体育消费体验。促进线上体育赛事、线上体育培训等各类线上体育消费，打造线上线下协同发展的消费新模式，将更多赛事“流量”变为消费“留量”和地方发展增量。

鼓励社会资本进入体育产业领域。进一步拓宽体育产业投融资渠道，支持符合条件的体育产品、服务等企业上市，支持符合条件的企业发行企业债券、公司债、短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具。鼓励各类金融机构在风险可控、商业可持续的基础上积极开发新产品，开拓新业务，增加适合中小微体育企业的信贷品种。有条件的地方可设立体育发展专项资金，对符合条件的企业、社会组织给予项目补助、贷款贴息和奖励。鼓励保险公司围绕健身休闲、竞赛表演、场馆服务、户外运动等需求推出多样化保险产品。