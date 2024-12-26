用全谷物行动改善膳食结构

发展全谷物产业是确保粮食数量安全与营养安全共赢的战略选择。当前，产业发展受到消费者认知不足、市场接受度不高等各种因素制约。应以更加开放的心态和更加创新的思维，探索发展路径，推动形成链条完整、结构合理、供需适配、持续升级的全谷物产业发展格局。

粮食消费市场正迎来一场全谷物革命。国家粮食和物资储备局等多部门近日联合发布《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》。实施国家全谷物行动计划，发展全谷物产业，能够提高粮食资源利用率，改善居民膳食结构，促进营养均衡，提升国家粮食安全水平和全民营养健康水平。

发展全谷物产业是确保粮食数量安全与营养安全共赢的战略选择。今年我国粮食产量已经首次突破1.4万亿斤，把饭碗牢牢端在了自己手中，但粮食供需紧平衡局面仍然没有改变，结构性矛盾突出，饲料粮短缺成为保障国家粮食安全的主要矛盾。长期以来，我国主食消费以“精米白面”为主，粮食过度加工问题突出，谷物表皮皮层和胚芽被去除，仅保留胚乳部分，导致成品粮出品率低，增加粮食损失，还会使谷物中营养成分大量流失，可能引发“隐性饥饿”，引起心脑血管疾病、糖尿病等慢性疾病。有调查显示，我国超过80%的成年人全谷物摄入严重不足。因地制宜发展全谷物产业，推动粮食节约减损，促进居民营养健康消费，可在更高层次、更高水平上保障国家粮食安全。

我国拥有丰富的谷物资源，但全谷物产业发展尚处于起步阶段，全麦粉、全麦面条、糙米米饭、糙米烧卖、荞麦面条等全谷物食品虽然逐渐走上餐桌，但全谷物消费严重不足，全谷物产品消费量占谷物消费量的总量比例不足1%，远低于一些发达国家30%的占比，发展潜力巨大。也要看到，全谷物产业发展受到消费者认知不足、市场接受度不高、标准体系不够完善、全谷物适口性较差、产业链条短等各种因素制约。应对症下药，综合施策，推动形成链条完整、结构合理、供需适配、持续升级的全谷物产业发展格局。

人民群众对全谷物认知不足，导致市场需求不够旺盛。应实施全谷物宣传引导行动，通过普及全谷物营养健康知识、多渠道开展宣传引导和多主体多场景推广全谷物食品等措施，提高人民群众对全谷物的认知水平，使全谷物在居民膳食消费中的比重明显增加，适应居民营养健康需要的优质全谷物产品更加丰富，食品供给和消费实现动态平衡。

全谷物食品生产、加工和检测标准体系尚不完善。我国全谷物产业虽有所发展，但与之相对应的生产、加工和检测标准体系却尚不完善，影响全谷物食品品质。应实施全谷物标准引领行动，健全标准体系，提高产业整体水平，充分发挥全谷物食品在促进国民健康方面的作用。

食品适口性差、容易氧化变质是影响全谷物产业发展的两个痛点。全谷物食品富含膳食纤维等，口感粗糙、咀嚼感强，不易受到消费者喜爱；胚芽富含不饱和脂肪及生物酶类，不宜储存。实施全谷物科技创新行动，可通过挤压、酶解、发酵、发芽等技术改善口感，通过灭酶稳定化处理来解决容易氧化变质问题。还应推动全谷物食品适用粮食品种选育，推动大宗粮食品种提质、全谷物杂粮提产增质，充分挖掘粮食增产潜力。推动全谷物关键共性技术创新，创制符合我国谷物消费特点和习惯的多元化全谷物原配料和食品。深化全谷物营养健康研究，有效预防慢性病。

全谷物产业的生产、加工、销售和消费环节协同不足，导致资源浪费和效率低下。如生产环节存在品种选育不足、优质原料供应不足的问题，加工环节存在加工技术装备落后、加工产品单一、产品质量不稳定的问题，销售环节存在市场营销策略不当、渠道不畅等问题。应实施全谷物产业提升行动，加快推动全产业链融合发展，培育产业集群，强化食品品牌建设，提高产业综合效益和竞争力。

俗话说，五谷为养。发展全谷物产业，要以更加开放的心态和更加创新的思维，探索产业发展路径，让每一粒谷物都能成为滋养生命、守护健康的宝贵财富。