国家卫健委：扩大心理健康服务供给

在生活中，一些人将“逛吃逛吃”作为缓解压力的“法宝”，一些人熬夜刷手机希望刷掉一天的烦躁。

“酗酒、过度购物、暴饮暴食、沉迷网络等这些被认为有效的减压方式，其实都是不健康的。”在国家卫生健康委12月25日召开的新闻发布会上，上海市精神卫生中心党委书记谢斌表示，相较于寻求人际支持、进行正念冥想或者规律运动等有效的减压方法，不健康的减压不仅没有解决心理问题，还会让人陷入恶性循环。

为满足公众对心理健康的需求，国家卫生健康委多措并举，健全心理健康服务体系，有效促进公众心理健康。

助力身心协同健康

日前，国家卫生健康委在医政司新设置了心理健康与精神卫生处，以便组织医疗卫生机构发挥专业作用，为公众提供方便可及、多样化的心理健康服务。

国家卫生健康委医政司副司长邢若齐介绍，相关部门将指导医疗卫生机构开设心理咨询门诊，设立面向公众的心理健康服务中心，进一步扩大心理健康服务供给；同时，通过开展医务人员心理健康相关知识技能培训，推动广大医务人员在为患者治疗躯体疾病的同时，更多关注心理健康问题。

邢若齐说，“12356”作为全国统一心理援助热线电话号码，近期有望投入运行。2025年5月1日，各地现有心理援助热线将与“12356”连接，实现一个号码接通心理援助热线。公众想咨询心理健康知识或者有心理困扰、情绪问题即可拨打。

那么，什么样的焦虑才是病态的、需要寻求专业帮助？北京大学第六医院临床心理中心主任黄薛冰介绍了两个判断标准。她说，第一个标准是时间标准，如果出现焦虑情绪持续一个月，就要考虑是不是病态情绪了；第二个标准是严重程度，如果焦虑抑郁状态让人感觉痛苦，并严重影响学习生活，也可以考虑寻求帮助。

“大部分精神障碍在系统治疗后，可以达到痊愈或大部分好转。”黄薛冰提醒，精神障碍取得不错疗效之后，不能随意停药或者调整药物用量，应谨遵医嘱。

谢斌强调，心理健康与身体健康之间存在密切联系。消极的情绪，如常见的焦虑抑郁，会导致免疫水平下降，增加患病风险。肿瘤、冠心病、消化系统溃疡等疾病可能跟消极情绪或异常个性特征有关。因此，保持良好心理状态，学会调节情绪，有利于身心协同健康。

注重重点人群心理健康问题

“儿童青少年处在心理健康的快速发展期，也是关键敏感期。家长对于孩子的心理健康问题要及时发现，做到前端预防。”首都医科大学附属北京安定医院主任医师郑毅表示，青春期孩子可能态度偏激易情绪化、做事看问题易绝对化，这些是心理认知的发展过程，若采取错误干预方法，会导致很强的心理反应。家长应尊重孩子自身发展的节奏和特点，鼓励孩子多参与学校和社会活动，注意培养孩子在学校的人际交往能力，创造良好家庭氛围，促进孩子心理健康发展。

对于已经出现心理问题的儿童青少年，郑毅表示，轻微问题通过家长、老师的疏导和关心大多能够解决。对于出现某些症状但还达不到疾病诊断标准的儿童青少年，可以采取心理咨询、心理辅导等手段减少疾病发生；对于已经达到诊断标准的儿童青少年，应开展规范及时的治疗。此外，健康的饮食和运动都能发挥积极作用。精神疾病治疗是综合、长期、复杂的过程，需要医疗卫生机构、学校、家庭共同配合。

针对网上关于青少年心理健康问题的谣言，谢斌表示，由于未使用科学调查方法，网上出现了“青少年抑郁症患病率已达15%”等一些谣言。根据权威机构流行病学调查结果，我国青少年抑郁症患病率约为2%。相关研究发布结果要向公众负责，不能为了流量盲目夸大宣传，传播焦虑情绪。