直播预告：糖尿病足疾病诊疗及预防
2024年12月26日08:30 来源：人民网
糖尿病足是糖尿病患者一个很严重的并发症，患者常会表现出趾端坏疽、足跟或跖趾关节溃疡、下肢间歇性跛行等症状，严重影响着患者的身心健康。
12月26日14:00至15:00，首都医科大学附属北京潞河医院血管外科主任医师赵辉将做客人民健康“健康大讲堂”直播间，就“糖尿病足疾病诊疗及预防”进行科普。 欢迎届时收看。
(责编：董童、李源)
糖尿病足是糖尿病患者一个很严重的并发症，患者常会表现出趾端坏疽、足跟或跖趾关节溃疡、下肢间歇性跛行等症状，严重影响着患者的身心健康。
12月26日14:00至15:00，首都医科大学附属北京潞河医院血管外科主任医师赵辉将做客人民健康“健康大讲堂”直播间，就“糖尿病足疾病诊疗及预防”进行科普。 欢迎届时收看。
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