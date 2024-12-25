2024人民康养大会在京举办

人民网北京12月25日电 （记者乔业琼）在人民日报社指导下，由人民日报社《民生周刊》杂志社主办、人民康养承办的2024人民康养大会日前在北京召开，主题是“聚焦中国特色康养 赋能人民美好生活”。

在致辞中，围绕推进康养事业和产业高质量发展，人民日报社原编委委员王方杰提出三点建议：一是要更多关注研究、加力赋能基层特别是农村地区医疗卫生服务能力提升，不断缩小城乡差距。二是要更多关注研究老年群体康养新需求，积极培育发展银发经济、康养产业。三是要为实施健康优先发展战略凝心聚力，营造良好氛围，提出真知灼见。

在主旨发言环节，第十四届全国政协人口资源环境委员会副主任、生态环境部原副部长翟青强调，必须锚定美丽中国建设目标，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，切实解决影响广大人民群众健康的突出生态环境问题，以美丽中国建设厚植人民健康基础。一是保持加强生态文明建设的战略定力。二是坚持精准治污、科学治污、依法治污。三是切实增强系统观念。

国家健康与人口发展战略研究院学术委员会主席、原国家卫生计生委副主任王培安指出，要认识、适应、引领人口发展新常态，主动引领人口高质量发展，牢牢把握人口发展的历史主动性，积极引导人口规模红利向人口质量红利转变，为中国式现代化创造良好的人口条件。

中国工程院院士、医药卫生学部主任张伯礼在线发言。他表示，康养是“维护健康、养生保健”，健康是目的，养护是方法，主动参与是基础，品质是关键，并提出“按照年龄分类”和“按照职业分类”的“多元化养老模式——分类指导”，即老年人根据不同年龄段和不同职业、兴趣爱好与社会角色，以及身体状况，科学精准地分类指导养老。

“从文化传统与现实需求的维度考量，社区康养是应对老龄化压力的关键形态。”中国社会工作联合会党委书记周惠表示，在我国源远流长的文化传统中，家庭和社区一直是老年人心灵的归宿。社区康养模式恰好契合了这一传统观念，让老年人能够在熟悉的环境中安享晚年。同时，社区康养还能充分整合社区内的各类资源，为老年人提供全方位、多层次的服务，实现资源的高效配置与利用。

此外，大会还举行了两场圆桌主题对话。在以“数智赋能银发经济高质量发展”为主题的圆桌对话中，与会嘉宾充分结合工作实践，分享了数智赋能助推“银发经济”高质量发展的实践探索和经验等。在以“康养旅居与大健康产业的融合创新”为主题的圆桌对话中，与会嘉宾就康养旅居模式的多样性、创新性和美好前景等进行了分享和交流。

大会发布“大国康养——创新引领中国康养事业/产业高质量发展”典型案例，经过材料审核、专家评议、实地调研等程序，2024人民康养大会组委会最终确定重庆市卫生健康委员会实施的全生命周期健康管理服务数字化支撑体系建设等18个案例入选为典型案例。

大会期间，人民康养宣布全国首个人民康养人才基地在民政职业大学挂牌成立，人民康养主编、人民康养智库秘书长李贤娜现场为民政职业大学授牌，民政职业大学老年福祉学院党支部书记、院长屠其雷作为代表领取牌匾。

为鼓励老龄人才发挥余热，支持老有所乐、老有所为，人民康养在大会上启动第四季“斜杠老年”系列作品展示活动——“银龄音乐会”，将联合中国文化书院大众传播专委会等单位，共同围绕“乐享新生活 唱响新时代”主题，线上线下展示中老年群体的音乐作品。

同时，本次大会启动《中国医保改革地图》案例征集和课题研究项目，该项目由人民日报社《民生周刊》、人民康养发起，“健康国策2050”智库提供学术支持，并聘请国家医保改革领域的权威专家成立专家委员会。