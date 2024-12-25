解码创新浙江：AI时代，点亮“科技+医疗”火种

中新网杭州12月24日电(张煜欢)2024年，人工智能依旧风生水起，赋能着千行百业。“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动”也被写入今年的政府工作报告。

在全民健康背景下，随着科技的飞速发展，医疗领域与AI技术的融合已成为大势所趋。在浙江，医疗新质生产力的飞速发展，为创新浙江注入崭新活力。

走进浙江省人民医院的静脉用药调配中心可以看到，一套智能一体化设备正在有条不紊地运作：嵌入式全自动贴签机、全自动针剂摆药系统、AI视觉智能自检系统等七大场景全流程无缝衔接，实现了药品调剂、排药复核、入仓复核、成品分拣的无人作业。

据了解，当前大型公立医院的静脉用药调配中心普遍存在流程复杂、环节众多，差错率高；人员多且流动大，人力成本高居不下等问题。

“智能一体化创新应用，让我们得以全天候全时段保障临床的用药需求，同时实现药品全流程追溯、药品批号及效期的闭环管理，人力成本节约25%，药品破损率降低80%，差错率降低80%。”浙江省人民医院药学部主任黄萍介绍称，目前该智能体已完成了专利申请及技术转化。

数字化于无声处提高效率，更在精微处实现着技术突破。

对于眼科医生而言，眼底视网膜手术需要在手术显微镜下进行长时间的细微操作，手术时间长、压力大。基于人工智能技术、5G网络传输技术、3D显示手术影像技术和高运动精度机器人技术的“高精度柔性眼科机器人及远程手术平台”，为上述场景提供了新解法。

该眼科手术机器人依托自主开发的控制算法设计，可有效滤除手部抖动，极大地帮助医生突破人手先天存在约100微米的无法克服的生理抖动极限。今年5月，浙江省人民医院眼科中心主任沈丽君团队利用该平台，完成国内首例临床5G显微眼科远程指导手术。

可以看到，在医疗领域，人工智能技术的应用正逐步“变革”传统医学。这其中，AI大模型以其卓越的数据处理能力和深度学习能力，正成为浙江医疗健康领域变革的关键力量。

“实现大模型+结构化数据，是突破医疗大模型精准定量计算能力的关键。”在浙江大学党委常委、副校长陈刚看来，当前医疗AI发展面临着应用缺乏复杂临床决策思维能力、各应用之间相互割裂等难题，推动临床数据与医疗知识有效结合是未来的发展方向。

临床数据维度多、频率高、数据量庞大，使得重症监护领域成为医疗大模型的绝佳应用场景。不久前，浙江医院携手杭州脉兴医疗科技有限公司开发出重症专科大模型，为医生在患者多模态脏器评估和智慧查房等方面提供辅助和建议，大幅提升病历文书和智能交班的工作效率。

“今年行业内掀起‘百模大战’，但真正实现落地应用的大模型案例并不多，尤其是能够带来显著社会效益和经济效益的。”深耕智慧重症的杭州脉兴医疗科技有限公司CEO黄可智说，在医工信交叉融合背景下，未来有望通过医院、科研机构、企业的共同努力，为临床大数据创新产品的研发提供更有力支持。

加速培育和发展新质生产力，抢占人工智能新赛道，已成为浙江医疗卫生领域的共识。而在传统的中医药领域，新技术也在实现加速赋能。

周末一早，在浙江海盐县澉浦镇(南北湖风景区)的新中医AI理疗小站内，已聚集了不少前来体验的村民。村民马大爷对这次体验赞不绝口，“检测机器人通过面诊加舌诊，几分钟就迅速了解了我的身体状况，感觉特别‘聪明’。”

据了解，该AI理疗小站集成健康监测、健康咨询、健康教育等多种功能于一体，并配备了新一代人工智能理疗系统、足底智能无针针灸仪等，用新技术赋能“望闻问切”，为基层民众推开中医养生大门，实现中医数智惠民。

由经验医学走向循证医学，是数字点亮中医药传承创新的必然趋势。

近年来，浙江省中医院建设起名老中医智能传承辅助平台，孵化孪生机器人，实现对名老中医临床诊疗经验的智能挖掘、分析和运用；浙江省中山医院、嘉兴市中医院也在构建AI辅助诊疗平台，还如宁波市中医院建设的智能语音电子病历系统等，都为中医辅助诊断应用提供了规范化、标准化的病历基础……中医药在数字化赋能之下，实现着传统与现代的结合，焕发新的光彩。

在全民健康背景下，身处AI时代的浙江正借力医疗新质生产力乘风而起。

近日，在浙江省委十五届六次全体会议暨省委经济工作会议上，浙江在系统部署2025年重点任务时提出，“要加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力”。

以临床实践优化应用生态，以前沿研究拓展大健康边界，以创新成果牵引医疗新未来……“科技+医疗”的新火种，正在照亮创新浙江的前路，照亮全民健康的梦想。(完)