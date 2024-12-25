告别过度包装 消费体验只会有增无减

“双11”“双12”刚过，你是否有那么一刻，看着家里大大小小的商品包装盒，不知如何处置？节庆不断的时节，又是亲朋好友互赠礼物的高峰，品牌商各自吆喝着自家的礼品套装，紧接着，数不胜数的礼盒将要踏上旅途。

商品包装的重要性不难理解，人们购物时，付费购买的不仅是产品本身。消费的价值，包含整套购物体验。从看着店员现场打包的仪式感，到拿到礼盒的惊喜、拆包装的期待，从送出礼物时的自豪到对方接受的喜悦……好看的包装，总是会将消费者的情绪价值拉满。

但是，如果和情绪价值一起放大的，还有消费附加品带来的环境负担，那么通过包装来实现的仪式感，又是否还那么值得？近年来，有研究表明，我国包装废弃物约占城市生活垃圾的30%至40%，即便在购物淡季，“过度包装”的现象也普遍存在。人们在购买咖啡、奶茶等饮料时，很轻易就可以“喜提”附带塑膜纸杯、杯盖、杯托、吸管、手提袋的“豪华”套装；前段时间，有玩具厂商以“沉浸式打包”为卖点开设快闪店，店员给各种形状的玩偶套上各自的限定包装，消费者为了新奇的购物体验蜂拥而至。然而，在消费者给出好评的同时，成倍的包装纸、包装盒、包装袋，也让垃圾生成量倍增。

一直以来，月饼、茶叶、化妆品、保健食品……许多商品类型都是过度包装的“重灾区”。商家抓住了消费者的心理期待，通过多层包装提高附加值，促进销售、增加利润。在非遗文化广泛传播、联名文创礼盒俯拾皆是的趋势下，部分品牌在推出文创产品时，也特别注重包装，有时反而忽略了产品本身的创新和实用性，将已有的老产品通过品牌联名，不断放入形式各异的新礼盒中，对形式的重视超出了产品本身。

“仪式感”本是一种热爱生活的态度，将一些日常的琐事仪式化，让重复的琐碎变得特别。从我们手中送出的礼盒，满载的是对收礼方的诚意，但当人们面对拆完的繁杂包装不知所措时，当意识到无法降解的废弃包装材料会影响到生态系统和人体健康时，过度包装的问题，无疑需要得到针对性的治理。

针对过度包装商品的流通销售可能造成的浪费，国家发展和改革委员会提出，要响应绿色消费，在商品包装上坚持适度合理；消费者权益保护法也规定，商家的过度包装涉及对消费者知情权的侵犯。目前，《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》的国家标准已经实施，从包装层数、空隙率和成本对相关商品包装进行严格规定。

对企业来说，包装的设计感、体验感，未必在于包装的复杂程度。全球各大包装设计奖的获奖作品中，可以看到100%天然的可食用包装、植物基墨水印刷的包装、废弃羊毛转化而成的可持续包装，在满足环保和基本功能的基础上，不必“堆料”，商家也能让包装更有设计感。

站在消费者的角度，重视“情绪价值”和仪式感，并没有什么问题。只不过，通过商品打包获取的仪式感，可以转化为对环境生态更友好的形式。现在，许多咖啡店都推出了“自带杯”特惠，带着自己喜欢的杯子买咖啡，环保、省钱，又有体验感。当人们主动选择更多样的情感传递、寄托方式，在购物包装瘦身、环境负担减轻的同时，通过消费换来的惊喜只会有增无减。