引导冷资源化为热经济

中央经济工作会议提出，积极发展冰雪经济。作为一种新经济业态，冰雪经济的相关资源正在不断盘活，消费潜力值得挖掘，发展前景令人期待。

从产业规模看，2015年至2022年我国冰雪产业总规模从2700亿元增长至8000亿元，2023年达8900亿元，2024年有望实现1万亿元。从单个项目看，冰雪装备器材已形成15大类产品体系，基本实现从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动的全产业链覆盖。2023年相关企业数量增长至2015年的3倍，销售收入增长至4倍多。从分布空间看，冰雪经济的空间限制正被打破，区域协同发展动力不断增强，在东北、京津冀、西北等地区重点发展，已形成较强的区域冰雪产业集群，冰雪产业链涵盖冰雪旅游接待、冰雪装备制造、冰雪设施建设等多个领域。

冰雪经济持续快速发展，得益于政策利好。从《“十四五”旅游业发展规划》提出大力推进冰雪旅游发展，到《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》提出推动冰雪经济成为新增长点，再到《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》聚焦东北地区冰雪资源优势转化为发展成效，冰雪经济实现从消费投资、规模扩张向提质扩容、聚焦重点的内涵式发展转变。冰雪旅游服务设施体系不断完善，立足东北冰雪资源禀赋，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展。

取得成绩的同时，也要看到弱项和短板。冰雪经济受季节性影响较大，冬季活动集中，行业运营周期较为短暂。在非雪季期间，如何维持冰雪设施的利用率、拓展相关服务，以及提升全年游客的参与度，是未来冰雪经济持续发展的关键环节。此外，冰雪专业人才队伍不足、有些冰雪项目消费偏高、冰雪企业在发展过程中面临融资难等问题，都是未来必须解决的关键。

鼓励金融机构创新金融产品。加大对冰雪企业信贷投放力度，加大金融支持力度，通过贷款贴息、政策性担保、风险补偿等方式，有效降低冰雪企业融资成本。加强冰雪从业人员职业培训，推动冰雪相关职业依法依规纳入国家职业资格目录，支持体育院校开设冰雪运动、冰雪经济等专业，培育冰雪人才。强化冰雪用地保障，合理安排空间布局，引导和鼓励有条件的地方在符合国土空间总体规划的基础上，着力满足发展冰雪经济的用地需求。

不断创新冰雪消费产品。引导条件成熟的地方创新冰雪消费模式，推出内容可选、形式多样的联票、季卡、滑雪套餐等，不断优化冰雪消费环境，建立冰雪消费产品和服务质量评价体系。在非雪季期间推出多样化、创意性活动来拓展服务，吸引游客。如夏季举办各种庆典、湖泊钓鱼和高尔夫等户外活动，营造丰富的度假体验；在森林山地度假村设空中树冠探险项目，为游客带来独特的冒险乐趣；在高山山地，夏季开设不同难度的骑行路线，吸引骑行爱好者。

提升相关产品的消费潜能。因地制宜，依据当地自然环境、居民人数、消费水平、消费理念等条件，科学预测冰雪经济规模、科学布局冰雪旅游场所设施和冰雪运动的数量与等级，科学评估冰雪经济相关产业绩效。