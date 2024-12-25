长春医药健康产业集聚发展

近日，2024长春国际医药健康产业博览会在吉林省长春市举办。此次博览会吸引了648户企业参展，签约项目投资总额达186.04亿元，显示出长春医药健康产业正在集聚澎湃动能。统计显示，今年前10个月，长春市生物医药和生命健康产业规模达到925亿元，同比增长10.2%。

吉林省药用资源丰富，长春地处省域中部，具有省内优质道地药材精深加工利用的区位优势。同时，长春是国家首批认定的3个生物医药产业基地之一，集聚了中国科学院长春光机所、长春应化所等众多科研机构，吉林大学、长春中医药大学等49所高校院所，拥有多位医药健康相关专业院士领衔的创新团队。依托扎实的科研优势和产业基础，长春市医药健康产业近年来取得长足发展，涌现出一批龙头企业。

修正药业集团是一家总部位于长春的集科研、生产、营销于一体的大型企业。在此次博览会上，该企业携带多款旗下产品参展，展示了在中医药与大健康领域的最新研发成果，吸引了大批客商驻足咨询洽谈。该企业董事长修涞贵说，药企提升影响力很重要，但更重要的是帮助人们实现“精准的营养、精准的预防、精准的医疗、精准的康复、精准的健康”，这是中药大健康产业下一步发展的重要着力点。

长春市双阳区养鹿历史悠久，拥有“中国梅花鹿之乡”美誉。位于双阳区的吉林省东鳌鹿业集团有限公司，是集“学、研、产”“养、加、销”于一体的梅花鹿全产业链精深加工企业。该公司总经理徐慧介绍，除了参加此次博览会，公司还多次携产品参加国内外大型产品展销会，打开了国内市场，也助力双阳鹿产品走向国际。

据悉，双阳区近年来在梅花鹿良种繁育、标准化规模养殖、精深加工等方面，制定出台一系列政策举措，争取到2025年底，全区梅花鹿全产业链产值实现200亿元。

今年4月，长春市召开生物医药和生命健康产业高质量发展大会，提出到2025年，全市生物医药和生命健康产业规模突破1000亿元、企业突破1000户；力争再用5年时间，实现产业规模翻一番，达到2000亿元，进入全国生物医药产业第一梯队。瞄准这一目标，长春市着眼整合优质资源、集群集聚发展，正高标准谋划建设永春生物医药城。

长春市市长王子联表示，“我们将进一步完善支持永春发展政策，全力打造长春高质量发展新高地。”长春市规划，力争到2025年，永春生物医药城核心区完成固定资产投资150亿元以上，引进“链主”企业10户以上，新药创新能力进入国家第一梯队，力争到2030年核心区生物医药和生命健康产业产值达500亿元。

据了解，2023年8月印发的《长春市支持生物医药和生命健康产业三年快速突破行动计划的若干措施（试行）》，在支持引进重大项目、支持基金投资、支持新药研发、支持高端医疗器械研发、支持药品上市许可所有人委托生产、支持平台建设、支持高端人才集聚7个方面制定了有关资金支持政策，设立5只、总规模23亿元的专项基金，成立科创、投融资、医产协同3个联盟，为医药健康领域基础研究、产业发展提供优质环境，加速打造国内一流、国际知名、特色鲜明的千亿元级战略性新兴产业集群。

长春市委常委、副市长黄宪昱介绍，在支持重大项目引进方面，长春市对生物医药和生命健康领域固定资产投资总额较大的项目（原则上不低于2亿元），将按其固定资产投资总额的10%至30%给予补贴；对于特别重大项目,可采取“一事一议”“一企一策”方式给予支持。与此同时，对在长春创业的院士及其团队，给予相应的创业资金支持，并支持院士牵头组建创新平台，支持科技成果转化和项目建设。