儿科医生的“双城记”（身边故事看改革）

“早上7时11分，经停北京西站的G485，是我最熟悉的高铁班次。每周一，我都会坐上这趟列车前往河北保定，开启一周多次往返两地的‘双城’生活。”北京儿童医院肿瘤外科副主任医师常晓峰说。这样的“双城记”，常晓峰已持续6年多。

近年来，儿童恶性肿瘤问题备受关注。由于优质医疗资源分布不均衡，很多患儿家长只能奔向北上广等大城市。为了让更多患儿尽快得到治疗，北京儿童医院肿瘤外科的手术经常从早上做到晚上，甚至24小时不停歇。即便如此，科里的病床仍远满足不了需求。

2014年，习近平总书记主持召开座谈会专题听取京津冀协同发展工作汇报。总书记强调，京津冀协同发展意义重大，对这个问题的认识要上升到国家战略层面。

2015年，北京儿童医院托管保定市儿童医院，400多名儿科医生开启了“双城记”，轮流到保定出诊、带教、查房、手术。2018年，肿瘤外科率先在保定成立病区，开设床位48张。自此，常晓峰多了一个身份——北京儿童医院保定医院肿瘤外科副主任。

“刚到保定时，我的手机恨不得24小时都在响。‘常主任，这个病情要怎么处理？’‘常主任，这个手术您快来看看！’……有时，我已经踏上了返京的高铁，接到一个电话又折返回来。”常晓峰说，“保定同事们都说‘常主任常在！’”

最初，新成立的病区只有4名大夫，在肿瘤外科方面几乎是零基础，常晓峰就手把手地“传帮带”。现在，病区的大夫们再遇到肿瘤患儿，有底气说：“放心吧，咱们这儿能看。”

“我印象最深的患儿叫小浩，第一次见到他时还是个婴儿。由于产检时发现双侧肾脏占位，刚刚出生5天就被家长带到医院。”常晓峰说，“检查发现，5斤重的小浩，竟然在左右两侧肾脏各有一个鸡蛋大的肿瘤。”

面对如此罕见的病例，医护人员全力以赴。“最初，我们尝试给小浩进行单药化疗，同时鼓励小浩妈妈加强喂养。6周过去，小浩的体重增加了两倍，肿瘤也有明显缩小。3个月大时，经过两次手术，小浩的肿瘤被顺利切除，肾脏也成功保住了。”常晓峰说，“结束治疗的铃铛敲响那一刻，小浩妈妈喜极而泣。”

常晓峰也有孩子，“我有两个儿子。一个7岁，在北京；一个5岁，在保定。”

其实，常晓峰说的在保定的“儿子”，是一名患儿。常晓峰鼓励他积极治疗，把他当“儿子”一样对待。常晓峰说：“去年，两个孩子第一次见面了。北京的哥哥和保定的弟弟约定，等弟弟治好了，要来参加他的出院仪式，一起敲响结束治疗的铃铛。”

如今，保定市儿童医院已被评为三级医院，并入选国家区域医疗中心建设项目名单，成为京津冀协同发展的一个注脚。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 06 版）