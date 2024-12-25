全力打造安全放心消费环境

“网上留言后，有律师答疑，消协确实能帮助消费者！”近日，湖南永州市消费者刘翠萍通过“周周3·15律师在线答疑”公益活动，免费获得了法律支持。

消费者在线咨询投诉，律师提供日常法律咨询和一对一案例点评，这是湖南省消保委和媒体合作开展的“周周3·15律师在线答疑”活动的创新举措。活动开展以来，栏目累计阅读量达3.75亿人次。

湖南消保委创新消费者权益保护形式，是中国消费者权益保护工作不断加强的一个缩影。1984年12月26日，中国消费者协会成立。40年来，中国消费者协会依法履职尽责，汇聚各方力量，推动维权共治，实现成果共享，多层次、广领域、全方位地提高消费者权益保护工作水平。

前不久，中国消费者协会在湖南长沙市举办3·15消费者权益保护暨中消协40年座谈会。会上发布的《中消协40年消费维权40事》显示，从线下维权到线上服务，从事后介入到关口前移，从推动消费提示警示工作常态化到举办消费维权年主题活动，我国消费者权益保护的形式更加多样、网络更加周密，全力打造安全放心的消费环境，消费者的获得感、幸福感、安全感不断提升。

1997年，中消协推出首个消费维权年主题“讲诚信·反欺诈”，并围绕该主题开展了系列活动。此后，中消协每年确定一个消费维权年主题，至今已有28个。

中消协大力推进比较试验工作程序化和规范化，建立了全国消协组织比较试验数据库，开发并上线“消协帮您选”小程序，消费者可通过该小程序查询自己感兴趣的商品，了解同类产品的性能以及性价比等信息。截至今年10月底，“消协帮您选”微信小程序共录入全国消费者组织449个比较试验项目，累计访问消费者超过60万人。

近年来，中消协和各地消费者推动有关领域制度完善。在中消协的呼吁下，新版交强险、商业第三者责任险双双降价；相关部门降低了移动电话国内漫游通话费上限标准；保险行业修改了机动车商业保险条款。

40年来，中消协和各地消费者组织共受理消费者投诉2449.1万件，为消费者挽回经济损失248.6亿元。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 19 版）