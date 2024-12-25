进口药品“一单多核”落地横琴

本报珠海12月24日电 （记者贺林平）日前，由广药（珠海横琴）医药进出口有限公司代理进口的多种药品，通过“单一窗口”向横琴海关一次性成功申报，标志着全国进口药品通关“一单多核”联网核查改革创新举措在横琴粤澳深度合作区正式落地。当天，该批药品即被运往横琴粤澳深度合作区“澳门新街坊”卫生站，供澳门居民使用。

“一单多核”新模式通过创新进口药品通关申报验核方式，实现了一次可申报多种药品，进一步便利了“澳门新街坊”居民用药。“以前一份报关单只能申报一种药品，有时遇到上百种药品进口，录单时间很长。现在可以多种药品用一张报关单申报，全程只要10到15分钟！”珠海市发展报关行报关主管姚妮由衷感慨。

据了解，企业进口药品前，每一种药品都需向药监部门申领一份进口药品通关单。在“单一窗口”申报时，只能实现一份报关单对应一份进口药品通关单进行验核。随着越来越多澳门居民入住横琴，就医用药的需求也随之增大。进口药品种类多数量少，往往一批货物中会包含几十至上百种药品，需要对应申报相同数量的报关单，耗时费力。

广药（珠海横琴）医药进出口有限公司进口业务相关负责人刘智君表示：“‘澳门新街坊’项目的特点是一次进口的药品品规多，时效性要求高。现在‘一单多核’的便利政策出台以后，海关支持企业合并多份通关单在一份报关单上申报，一次性审核，大大节省了企业的人力和时间成本，提高了药品进境流通的效率，为企业和患者都带来了极大的便利。”

“海关从解决横琴合作区内澳门居民用药进口申报繁琐这一‘痛点’出发，通过‘一单多核’改革，大幅减少进口药品申报批次、录入时间及合规成本，助力建设便利澳门居民生活就业的新家园。”拱北海关综合业务处副处长陈伟琪介绍。

据悉，该项改革也将同步惠及横琴粤澳合作中医药科技产业园及珠海、中山的进口药品企业，并在试点成熟后，逐步复制推广至全国。