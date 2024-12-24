直播预告：下肢动脉硬化闭塞症的诊疗及预防

下肢动脉硬化闭塞症是血管外科的常见病，但很多人对此却知之甚少，一般都会认为自己腿疼是筋骨上的毛病，对此并不重视。等到出现严重下肢疼痛甚至足部皮肤发黑时才就医，往往延误了治疗。那么，什么是下肢动脉硬化闭塞症？如何预防下肢动脉硬化闭塞症？

12月25日14:00至15:00，山东中医药大学附属医院周围血管病科主任医师王雁南将做客“人民好医生”直播间，和大家分享下肢动脉硬化闭塞症的诊疗及预防的相关知识，欢迎大家准时收看。

专家介绍：

王雁南，山东中医药大学附属医院主任医师。中医外科博士，博士后，硕士生导师，国医大师师承团队成员，陈柏楠教授全国及山东省名老中医药专家传承工作室负责人，中华中医药学会周围血管病专业委员会委员，中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会委员，中国中西医结合学会周围血管专业委员会适宜技术专家委员会副主任委员、静脉血栓栓塞性疾病专家委员会委员，山东中西医结合学会周围血管病专业委员会委员，山东中医药学会周围血管病专业委员会委员，山东医师协会周围血管病专业委员会委员。

在国家、省市级专业期刊发表学术论文70余篇，参加、主持国家、省级自然基金及中医专项科研课题10余项，其中6项获得山东省科技进步奖及国家、省级学会科技奖励，主编《陈柏楠临证经验集》、《中西医结合静脉血栓栓塞性疾病诊疗手册》、《糖尿病足防治答疑》等。

擅长疾病：糖尿病发病机制及早期防治，特殊糖代谢异常分子遗传学研究。

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