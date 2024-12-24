“双轮驱动”促文化与产业共进 东阿阿胶助力中医药振兴

12月21日，“2024冬至东阿阿胶滋补节”在山东东阿启幕。本届冬至东阿阿胶滋补节由聊城市人民政府、国家胶类中药工程技术研究中心主办，东阿县人民政府、东阿阿胶股份有限公司承办。活动以弘扬中医药文化、传播中医滋补养生理念为宗旨，向大众普及冬至养生滋补理念，推动千年阿胶文化实现创造性转化、创新性发展，助力中医药文化振兴。

加强中医药文化保护 创新中医药传承发展路径

“中医药是中华民族的瑰宝，传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容。”世界中医药学会联合会副主席兼秘书长李昱在致辞表示，冬至进补是我国传统风俗，举办东阿阿胶滋补节与中华优秀传统文化和中医药文化理念高度契合。“期待东阿阿胶等胶类中药企业，能够在加强中医药文化保护、创新中医药文化传播、推动中医药文化与产业融合发展等方面持续作出积极贡献。弘扬传统文化，传承中医经典，服务百姓健康，为健康中国建设贡献力量”。

中国中药协会执行副会长刘张林说，阿胶传承近三千年，是历代医家典籍所推崇的“滋补上品”“补血圣药”。“近年来，东阿阿胶在加快企业高质量发展的同时，充分发挥中华老字号中医药企业的使命担当，在推动中医药文化传承创新发展方面做出了显著贡献。举办冬至东阿阿胶滋补节，对于弘扬中医药文化、提升大众对中医药的认知具有重要意义，希望东阿阿胶能够继续发挥示范带动作用，为中医药产业的繁荣发展贡献力量”。

挖掘发展道地药材 筑造中医药大健康产业高地

“聊城是国家历史文化名城，中药资源丰富且优质，精心打造的‘阿胶、灵芝、桑黄’聊城新三宝，已经形成良好的品牌和规模效应。”聊城市政协副主席黄勇表示，当前，聊城市正在加大产业整合创新发展力度，着力发展“中医药+”跨界融合业态，市政府将坚定支持阿胶产业高质量发展，推动企业向康养旅游、工业旅游、研学旅游等领域跨界延伸，共同为中医药大健康产业高质量发展贡献更多力量。

聊城市国资委党委书记、主任贾连勇说，东阿阿胶是华润医药旗下有着72年历史的中华老字号企业。近年来，“冬至东阿阿胶滋补节”IP的品牌效应和社会影响力持续增强。未来，要把“冬至东阿阿胶滋补节”打造成为展示东阿阿胶千年历史底蕴与现代工业记忆，弘扬中医药文化与中华优秀传统文化，积极培育发展中医药新质生产力，不断探索中医药产业高质量发展的新路径。

东阿县委副书记、县长田学超代表东阿县委、县政府向与会来宾表示欢迎。他说：“中医药文化蕴含着丰富的古代智慧和经验，东阿县坚持古为今用、推陈出新，持续传承精华、守正创新，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展。下一步，东阿县将持续打造开放包容的营商环境、规范有序的市场环境、层次丰富的文化阵地，更加坚定地推动中医药高质量发展，促进阿胶国药瑰宝在新时代焕发出更加夺目光彩。”

文化赋能产业振兴 多维发展模式增强文化自信

东阿阿胶股份有限公司董事长程杰以《文化赋能 产业振兴》为题作主旨演讲，他表示，产业需要文化赋能，文化需要产业支撑，东阿阿胶大力弘扬发展中医药文化，构建文化与产业“双轮驱动”“三产融合”等发展模式，迈入了高质量发展新阶段。未来，东阿阿胶将扛牢中医药文化传承创新的使命担当，把握中医药现代化、产业化机遇，开放包容、守正创新，切实把中医药保护好、发掘好、发展好、传承好，用更多中医药创新成果服务人民健康，服务健康中国。

北京大学马克思主义学院博士生导师陈绍辉表示要坚定文化自信自强、秉持开放包容、坚持守正创新，铸就中华文化新辉煌。国际儒学联合会副理事长、北京大学中国文化发展研究中心执行主任张其成从儒家养生观出发阐述了阐发了以儒学为代表的中华优秀传统文化与中医学双向互动深度融合的观点。香港浸会大学荣休教授赵中振认为，中医药需要世界，世界需要中医药，中药国际化要做好产品、品牌、标准和文化四个层次的竞争。

开幕式上，北京大学中国文化发展研究中心与东阿阿胶签署了《中医药文化研究合作意向书》。“中药出海 胶润全球”启动仪式举行。“青少年中医药文化科讯平台”正式揭牌。现场设置的歌曲、古今对话舞台情景剧等多种表演节目也生动再现了中医药文化和阿胶文化的历史脉络。

据了解，东阿阿胶已举办了十七届冬至东阿阿胶滋补节，本次冬至东阿阿胶滋补节在山东东阿和首都北京同步启动，活动将举行“冬至东阿阿胶汲水炼胶祭告大典”，融入“2025年好客山东贺年会”，通过线上直播、达人打卡等形式，打造一场线上线下充分互动的“滋补嘉年华”。