直播预告：提高甲状腺健康科普传播声量

甲状腺制造、储存并释放甲状腺激素入血，调节身体的生长发育、新陈代谢。这些激素对维持身体的所有组织、器官正常运转非常重要。它们能使身体更有效地利用储存的能量，保持体温，保证肌肉正常工作。

12月26日14:00—15:00，湖南省人民医院乳甲外科学科主任张超杰做客“人民好医生”客户端直播间，就如何提高甲状腺健康科普传播声量等相关问题与网友们进行讲解交流。

嘉宾简介：

张超杰：湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）乳甲外科学科主任、教授、主任医师、硕士研究生导师。马王堆院区执行院长，湖南省老年医学研究所副所长，老年医学中心副主任。湖南省卫健委高层次人才225工程学科带头人。兼任中国抗癌协会甲状腺肿瘤整合康复专委会主任委员等学术职务。

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