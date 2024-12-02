慢性病运动干预科普讲师团在京成立

2024年11月30日，在国家体育总局群体司指导下，国家体育总局运动医学研究所以“慢性病运动干预中心”为平台，在京成立“慢性病运动干预科普讲师团”（以下简称“科普讲师团”）。

成立仪式上，科普讲师团公布了首批专家名单，共计28名专家，来自临床医学、运动医学、公共卫生等领域，将围绕运动风险评估，糖尿病、高血压、心血管病、肥胖、肿瘤、肾病、围产期、更年期、焦虑抑郁、骨质疏松、骨关节病等慢性病的运动干预，脊柱健康、大众健身的运动伤病防治、运动营养等方向开展科普工作。

据悉，科普讲师团面向慢性病患者和亚健康人群，利用线上线下活动开展科普宣传，展示“慢性病运动干预”工作的意义和效果，助力全民健身和运动促进健康工作高质量发展。

相关负责人介绍，2025年科普讲师团将围绕三方面开展工作：一是开展多种形式的科普活动，通过线上线下科普宣教、文章、视频、手册、动画等多种形式不断扩大慢性病运动干预的内容覆盖面；二是持续开展慢性病运动干预培训班，积极进行交流学习，吸纳更多医师、体育和健康从业者、运动爱好者参与其中，扩大慢性病运动干预的人群覆盖面；三是围绕相关科研项目开展工作，不断提高慢性病运动干预的科普水平，进一步推进相关科技成果转化，让科学的慢性病运动干预知识和方法惠及大众。

与会专家表示，此次参加科普讲师团，希望通过国家级平台，开展慢性病运动干预相关工作，围绕青少年、女性、老年人等特殊人群和慢性病患者进行重点研究与科普，不断指导大众提升科学健身水平，为进一步加强体医融合贡献自己的力量。