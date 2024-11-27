人民网北京11月27日电 （记者刘颖颖）11月21日，社会评价科技系列活动暨推进生育友好型社会建设专题研讨会在人民日报社新媒体大厦举行。多位医疗机构管理者、辅助生殖行业专家围绕“完善落实生育支持政策体系”“生殖健康科普可及性”“优化不孕不育治疗流程与患者体验”等话题展开交流研讨，以期为推动构建生育友好型社会贡献更多好经验、好做法。

国务院参事，中国医学科学院、北京协和医学院长聘教授，北京协和医学院卫生健康管理政策学院博士生导师刘远立发言

国务院参事，中国医学科学院、北京协和医学院长聘教授，北京协和医学院卫生健康管理政策学院博士生导师刘远立在发言中强调了构建生育友好型社会的重要性，并围绕“民心、民情、民意”提出三点见解。他指出，懂民心、察民情、顺民意是构建生育友好型社会的根本，提高生育率的关键在于生育意愿，必须围绕人民的意愿开展工作。同时，在专业技术讨论中也要充分尊重民心民意，政策法规应与时俱进，真正做到以人民为中心。

国家卫生健康委妇幼健康中心副主任（主持工作）许宗余发言

国家卫生健康委妇幼健康中心副主任（主持工作）许宗余分享了辅助生殖技术服务现状、辅助生殖技术管理进展以及相关工作思路。许宗余表示，近年来我国辅助生殖技术服务可及性显著改善，技术水平不断提高，安全性较好。他指出，国家持续加强人类辅助生殖技术的规范管理，指导各地科学合理地开展技术配置规划，要求在技术应用规划时要坚持质量安全优先、分类指导管理、合理规划布局、稳妥有序发展等原则。下一步重点要不断提高不孕不育防治水平、健全质量控制网络、加强服务监测与信息化管理、推进人类辅助生殖技术管理法制建设。

第十四届全国政协委员、海南省妇女儿童医学中心生殖医学中心首席专家卢伟英通过视频连线形式介绍了辅助生殖科普的创新实践。她表示，海南省妇女儿童医学中心生殖医学中心从全生命周期生殖健康管理理念出发，通过“两个维度、三大人群、四大品牌、五大载体”，实现全方位科普传播。同时，中心还注重构建专业化科普队伍，并通过线上线下结合的方式，开展多种形式的科普活动，积极参与政策解读和精准指导，为构建生育友好型社会贡献力量。

人民在线副总编辑孟竹发言

人民在线副总编辑孟竹发布《社会评价视域下完善不孕不育诊疗服务体系》结题报告。报告指出，在构建生育友好型社会的进程中，政策、医院与社会三方面需协同发力。政策端应精细化、科学化完善生育政策，重视孕前健康检查，优化医保报销细则，将更多生育支持类治疗纳入医保，减轻群众生育负担。医院侧需持续优化患者就医体验，推广不孕不育“一站式”诊疗方案，提供及时指导与心理支持，并注重诊疗环境隐私性保护。社会层面，应提升不孕不育科普内容质量，主流传播平台需加强内容风控，同时完善认证系统，避免误导信息。

研讨会现场

在研讨中，与会嘉宾围绕“构建生殖健康科普新桥梁，帮助育龄群体提高健康生育意识”“以患者为中心，优化不孕不育治疗流程与患者体验”等主题，进行了经验分享与对话。

中华医学会生殖医学分会主任委员、重庆市妇幼保健院生殖医学中心负责人黄国宁表示，辅助生殖技术的核心是在人体外制造早期的人类胚胎，其技术安全性问题不容忽视。除了政策层面的保驾护航外，还应当发挥媒体的科普传播作用，对生育率、生育力及辅助生殖技术等方面的专业知识及常见误区进行宣传解读，形成社会合力。上海交通大学医学院附属仁济医院副院长孙贇指出，对于生育意愿低的人群，主流媒体应加强对适龄生育的科普力度，并通过体检提高生育力筛查的可及性。对于缺少生育能力的人群，可通过构建辅助生殖技术机构评级体系，便于患者自主选择。北京协和医院生殖中心总负责人邓成艳认为，辅助生殖技术并非解决不育问题的唯一方法，腹腔镜和宫腔镜等手术和相关药物均有现实应用价值，呼吁医保加大对此类不育检查和药物的覆盖面。西北妇女儿童医院生殖中心主任师娟子谈到，生育友好型社会应当由社会、家庭、单位、医院等多元主体共同建立，尤其是单位要给予育龄女性充足的关爱；媒体对于适龄生育人群，可精准宣传适龄生育的重要性。重庆医科大学附属第一医院生殖医学中心主任刘西茹表示，提高生育意愿需在养育及教育方面加大政策投入力度，主流媒体也可针对不同人群的婚育需求进行针对性、有组织的科普传播。深圳中山妇产医院院长邓江林提到，主流媒体可尝试建立科普传播平台，便于权威专家、教授及时发声。另外，跨省医保报销手续、流程繁琐等问题也亟待解决。

郑州大学第一附属医院首席科学家孙莹璞提出，做好避孕指导对于建设生育友好型社会意义重大，可通过建立避孕指导门诊，对性知识、避孕措施等进行科普宣传，减少意外妊娠后流产导致的继发不孕。浙江大学医学院附属邵逸夫医院副院长张松英认为，关注患者就医体验中的痛点，医院可通过优化服务流程、定制个性化策略、保护患者隐私等措施创设良好就医环境，重视个体化治疗与科普宣教，提高对不孕不育的认知水平，让患者了解疾病的预防措施以及除辅助生殖外的其他治疗手段，如诱导排卵、手术干预等。广西壮族自治区妇幼保健院副院长孙燕表示，期待下一步国家可将更多的不孕不育诊治项目纳入医保，同时希望媒体发挥知识科普与政策宣传作用。青岛大学附属生殖医院院长李豫峰提到，要通过科普教育提高患者对疾病的认知水平及配合力度，还可探索不孕不育医联体，帮助患者高效转诊就诊。沈阳市妇婴医院副院长刘文慧谈到，要以患者为中心，优化不孕不育治疗流程与患者体验，形成用人单位、新闻媒体以及医院的多方合力。深圳中山妇产医院生殖中心学科带头人莫美兰指出，要优化患者体验，满足个性化就诊需求，通过解决就诊痛点缓解患者焦虑。

据了解，本次研讨会由中国医药教育协会主办，默克中国医药健康、医策智库作为公益支持单位。人民在线公立医院社会评价研究院秘书长任桂淑主持研讨会。

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