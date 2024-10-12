部委发布会邀请群众讲健康科普故事

“减肥成功之后，我简直有点‘脱胎换骨’的感觉，不但脂肪肝没有了，血压也稳定了，每天走起路来特别有劲，精神头也特别好，自信也回到了我的身上，大家都说我越来越年轻了。”10月8日，来自河北省石家庄市新华区的群众李文英，在国家卫生健康委的新闻发布会上，分享了个人的健康心得。与李文英并排坐的，是中国科学院院士、中国中医科学院广安门医院主任医师仝小林、首都医科大学附属北京朝阳医院主任医师童朝晖等国内知名专家。

李文英是一名退休的小学教师。退休前，李文英白天忙得顾不上吃饭，晚上就会吃顿大餐犒劳自己，久而久之，身高1米54的她体重一度飙到了140斤，上下楼梯气喘吁吁，胸闷，体检报告也亮起了红灯，出现了中度脂肪肝、高血压。

李文英并不是第一位被邀请参加国家卫生健康委发布会的群众。9月22日下午，来自河北省承德市平泉市的群众朱满堂坐在和李文英同样的位置，也分享了自己的减肥经历。朱满堂体重一度达到180多斤，“那时候好多朋友还有我的同事都管我叫《西游记》里的‘二师兄’，因为我姓朱嘛。”他在发布会上说，“我的体重超重主要是吃喝引起的，过去生活比较艰苦，物资比较匮乏，那时候我就养成了不浪费剩菜剩饭的习惯。后来生活越来越好，食品也越来越丰富，我还保持这个习惯，全家的剩菜剩饭都由我一个人承包。再加上饮酒过量，食量也就增加了，体重直线上升。”朱满堂胖了之后，血脂也异常高。

李文英和朱满堂参加发布会的这段时间，正是从秋分到寒露节气，天气开始变凉，是高血压、高血脂患者危险因素增加的时期。“在气温下降之后，我们面临着冷空气的刺激，会导致血管收缩，引起血压升高。加上天气逐步干燥，饮水不足等都会增加心脑血管疾病的风险。”中国工程院院士、首都医科大学宣武医院主任医师吉训明在发布会上解释说，秋冬季，人们还容易多吃热量高的食物、饮酒过度，这些都是心脑血管病的高危因素。

朱满堂曾经饮酒过度，“过去的时候，在酒桌上为了不输他人，我就在家里练酒量，喝上二两酒，吃饭就很香。有时候晚上喝酒喝多了，第二天早上我还要喝一碗羊汤解酒”。

身体出现问题后，朱满堂开始控制饮食，改变生活习惯，加强锻炼。“按照医生的建议，我找了一个运动教练，他建议我站桩，我就开始从几分钟练起，直到能够站桩一两个小时。站桩的时候一开始双腿不停地打颤，汗流浃背。经过1年半的练习，我感觉到身体越来越轻快了。”

有了健康意识之后，朱满堂开始学习各种知识，“提高了对健康的认知，也改变了一些不良习惯，尤其三餐，我基本上就保持正常了，不再暴饮暴食，也不过量饮酒，坚持少盐、少糖、少油，多吃蔬菜、水果和粗粮。在睡眠上，我基本能坚持早睡早起。在心态上，保持乐观，不再生气。经过长期坚持，我的体重保持在140斤左右”。

李文英曾经走过一些减肥的弯路。为了达到快速减肥的目的，李文英先后尝试了按摩、节食等方式，甚至还尝试过轻断食，效果都很不理想，短时间内能够减下五六斤，过后不久就会反弹，“越减越肥”。

后来，李文英通过关注国家和省、市卫生健康委的微信公众号，读了科普文章后，她发现减肥不是一件一蹴而就的事，要通过建立健康、良好的饮食习惯和生活方式来控制体重，这是一个需要坚持一生的“事业”。现在，李文英通过调整饮食，合理运动，体重维持在110斤左右。

今年6月21日，夏至节气当天，国家卫生健康委开始每逢节气召开一场“时令节气与健康”主题新闻发布会，并从立秋节气开始，邀请群众参加新闻发布会。专家们回答的健康知识严谨、科学，群众分享的经历生动、有趣，双方的互动让健康科普效果更好。

目前，我国正在实施健康中国战略。2019年，国务院成立健康中国行动推进委员会，负责统筹推进《健康中国行动（2019-2030年）》相关工作。健康中国行动的第一项行动就是健康知识普及行动。

“随着我国经济的持续发展，人民生活水平不断提高，公众对健康知识的需求越来越迫切，期盼得到更多‘好看、好听、好记、好用’的健康知识，养成符合自身和家庭特点的健康生活方式。”6月21日的新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强说。

“预防”是最经济、最有效的健康策略。而做好预防就离不开鲜活、生动的科普。相对于专家们而言，群众分享个人故事就显得更加鲜活、生动。正如李文英在发布会上所说：“‘治病不如防病，防病不如不生病’，我现在走得动、吃得香、睡得好，我愿意把我的20字健康生活准则分享给大家，就是‘规律生活、合理饮食、科学锻炼、心情畅快、按时体检’。希望每位朋友从现在开始爱自己、爱家人，坚持健康的生活方式。”（中青报·中青网记者 刘昶荣）