人人健康“救”在身边 急救技能培训走进山东淄博

急救是对生命的敬畏和守护，是守护人民生命的第一道防线。9月18日，“人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训暨公益应急救护站”项目走进山东省淄博市，通过对淄博当地连锁药店的药师和店员开展应急救护技能培训，助力提升公众急救技能。培训项目由人民健康联合淄博市红十字会发起，津药达仁堂支持。

“人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训暨公益应急救护站”项目走进山东省淄博市。

淄博市红十字会党组书记、常务副会长，二级巡视员王爱军介绍说：“淄博市红十字会始终坚持人民至上、生命至上，充分发挥群众性应急救护培训主体作用，以承办全市重大民生实事项目为抓手，广泛开展应急救护进学校、进企业、进社区、进机关、进家庭活动，截至目前，累计培训持证救护员6.2万人次，受益群众超过100万人次，为守护人民群众的生命健康作出了积极贡献。”她认为，要坚持开展应急救护的宣讲和培训，持续向公众普及应急救护技能，以“每个单位都有一名救护员”为救护工作愿景，不断提升应急救护培训覆盖面，做到人人学急救、急救为人人。

“红十字会的讲师团队将为我们带来高质量的急救技能培训，这将是对我们药店店员专业技能的一次全面升级。参与培训并通过考核的店员将获得由红十字会颁发的初级救护员证书，门店也将承担起由淄博市红十字会授予的‘公益应急救护站’职责，更好地服务周边居民。”津药达仁堂集团健康科技产业发展分公司零售事业部副总经理高鹏介绍说，“未来，津药达仁堂将通过多方合作共建，提高药店终端突发急救事件服务能力，为守护居民健康贡献更多力量。”

“红十字会的急救专业培训不仅能够增强药店药师的急救能力，而且还能增强公众的自救、互救能力。掌握急救技能既于个人有益，更能提高社会公共卫生应急管理能力。”淄博天和堂景泰成医药连锁有限公司董事长兼总经理张波说，愿意继续支持开展急救知识宣讲活动，助力营造“人人学急救，人人敢急救”的良好社会氛围。

现场共有170余名药店药师及店员学习了由红十字会专家主讲的心肺复苏术、气道异物梗阻处理以及创伤救护等理论知识，并进行相应实践操作训练。对于此次培训，学员们倍感珍惜，大家认为，通过此次学习，将能够更有效地为居民提供急救服务，助力提升居民的安全感和幸福感。

据了解，为广泛传播健康急救知识，人民健康将联合各地方红十字会、急救中心，秉承“人人学急救，急救为人人”的理念，在全国10余个城市发起“人人健康 ‘救’在身边”急救技能培训，提升药店药师和店员的应急救护技能，让应急救护知识技能深入人心，服务群众健康。