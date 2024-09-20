青海省将71个病种的127项日间手术纳入医保结算范围

记者19日从青海省医保局获悉，青海省将涉及71个病种的127项日间手术纳入医保结算范围，该政策于2024年10月1日起正式施行。

为进一步推进医保支付方式改革，提高医疗保险基金使用效率，减轻患者医疗费用负担，青海省医保局对日间手术病种的支付政策进行了调整。

按照诊疗计划，病人入院、手术、手术后短暂观察、恢复、出院48小时以内完成的手术(不含门诊手术)属日间手术范围。经综合考虑医疗机构开展日间手术实际情况，青海省将涉及71个病种的127项日间手术纳入医保结算范围(附件)。全省二级及以上达到开展日间手术基本条件的医疗机构可实行日间手术医保付费管理。

据悉，青海省城镇职工和城乡居民医疗保险参保人员，在医疗机构通过术前综合评估符合日间手术的相关费用纳入基本医疗保险基金支付范围，按住院政策报付，不设起付线，医保部门按疾病诊断分组(DRG)或按病种分值(DIP)入组标准付费。日间手术过程中及术后出现并发症需持续治疗的，可申请转为普通住院。

同时，参保人员实施日间手术前的门诊检查检验等费用(在同一家医疗机构发生的、与本次日间手术治疗直接相关的门诊术前检查检验等费用)纳入日间手术结算范围。医疗机构通过开通日间手术“绿色通道”，及时完成相应的术前门诊检查检验，支持日间手术开展。

此外，医疗机构对要开展的日间手术病种应按临床路径或诊疗规范、技术成熟、医疗质量可控、安全可保障与费用水平可考量的原则确定。新增日间手术病种由各定点医疗机构结合自身实际，向属地医保经办机构提出申请，逐级报经省医疗保障局研究核定后适时纳入日间手术医保付费管理范围。