孕期大脑究竟发生了什么

【科普园地】

近85%的女性在一生中至少怀孕一次，每年约有1.4亿女性怀孕。

科学家早已知道，怀孕会导致大脑出现一定改变，而神经具体怎么变，却一直不太清楚，以至于“一孕傻三年”这句俗语广为流传。但事实上真是这样吗？

2016年底，科学家曾经通过分析孕前和产后的影像学数据，发现怀孕确实能让大脑结构变得不同，尤其是和心智有关的区域，体积居然减少了！这似乎佐证了“孕傻”的说法。但这一研究，只能让人们片面了解到孕前和孕后大脑的区别。

在整个孕期，大脑结构和神经究竟发生了什么，仍无人知晓。

现在，这一切可能变得前所未有的清晰。包括美国加州大学圣塔芭芭拉分校科学家在内的小组，通过对一名母亲进行脑扫描，首次全程记录了人类孕期的大脑变化，并将结果发表在最新一期《自然·神经科学》上。

简言之，他们发现其中既有不那么好的变化，也有很好的变化。不太好的变化是，人类的大脑区域可能会在怀孕期间缩小；但好处是，连接性变得更棒了。这一改变涵盖绝大多数脑区，只有很小一部分才在成为母亲的转变中保持不变。

科学家选取的分析对象，是一名38岁的健康女性。为了采集其整个怀孕期间的大脑变化，他们一共做了26次核磁共振（MRI）扫描和血液评估，周期贯穿整个孕期：从孕前3周的4次扫描，到孕期3个阶段的15次扫描，再到产后2年的7次扫描，可谓前所未有的精确而全面。

为了比较，8名并未怀孕的对照个体也进行了脑扫描。对比后，科学家发现这位母亲在孕期第9周，出现了皮质体积和厚度的大面积减少，尤其是与社会认知相关的区域；同时还发现，白质微结构、心室容积和脑脊液有所增加。这些改变应该与雌二醇和黄体酮水平上升有关。

与之相反，一个名为白质的微结构，其完整性在整个孕期的前6个月都在增加。这个部分位于大脑深部，通常负责促进大脑区域之间交流。

其中一些变化，比如皮质体积和厚度减少，在母亲产后2年依然存在；其他改变则在产后2个月左右恢复到产前水平。

毫无疑问，科学家还需要进一步研究怀孕对大脑的更长期影响，同时也要把研究对象规模扩大。不过，目前人们终于对整个孕期的神经变化有了关键性理解。

在科学领域，这是人类怀孕前中后期神经解剖学变化的最完整图谱之一；在日常生活中，它将帮助临床医生和准妈妈们更好地应对精神健康、育儿行为和大脑的诸多变化。