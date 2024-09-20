在有“中国厨师之乡”美誉的广东肇庆广宁，云吞店随处可见，还有穿街过巷的流动摊档。逢年过节，街头巷尾的云吞店座无虚席。一碗温热鲜香、爽口弹牙的云吞给人带来温暖和满足。

“几乎每个人的记忆中，都有一碗属于自己的广宁云吞，海外侨胞也会经常回来吃。”肇庆市正旺食品有限公司运营总监邓剑铭称，广宁云吞承载着几代人的记忆和情感，通过品尝这道美味，他们能感受到来自家乡的亲切感。

广宁云吞是广宁民间延续传承逾百年的传统手工技艺食品，以皮薄馅鲜、饱而不腻、汤鲜甘醇的特点闻名。2010年荣获“中国粤菜名点”称号。

传统上，云吞师傅会选用高筋面粉，按比例以新鲜土鸡蛋液和面，搓揉成光滑面团。然后挑选粗大的竹竿，师傅骑坐在竹竿的一头，用脚蹬地，反复碾压面皮至厚度约1毫米，全程不沾一滴水。云吞馅则按照“三分肥七分瘦”的标准，将不同肥瘦程度的猪肉分别切碎搅拌，加入蚝油、生抽等调味料混合均匀而成，再配以猪筒骨、大地鱼干等熬制的汤底，一碗碗爽滑鲜嫩的云吞新鲜出炉。

如今，为了迎合现代人的口味，广宁云吞生产和销售的商家推出了麻辣鲜笋饺、鲜虾蟹籽云吞、鲜虾云吞、大肉云吞、手工水饺、三彩鲜蔬面等产品。

为了更好地保护和传承广宁云吞这一非物质文化遗产，当地政府相继出台多项措施，包括免费开展广宁云吞职业技能培训、奖补经营广宁云吞公共品牌店等，通过开设“粤菜师傅”培训项目等方式，为当地培养了大量优秀的云吞制作人才，还推动产业的标准化和规范化发展。

广宁县县长何剑才表示，广宁云吞是当地最具特色、最有代表性的小吃，云吞产业发展潜力巨大。

截至今年9月10日，中国内地经营广宁云吞的店面约2700多家，广东省内开设门店1000多家，年产值超20亿元人民币，成为广宁发展实体经济的支撑。

随着时代发展，广宁云吞不仅在当地市场稳扎稳打，在各大电商平台销售推广，更逐步拓展至港澳地区乃至海外市场，以其独特的广府口味和创新产品赢得赞誉。

“广府传统口味很受港澳地区的消费者欢迎，这主要得益于港澳地区消费者对于此类美食的偏爱。”邓剑铭称，为了更好地拓展港澳地区市场，广宁云吞品牌积极参与各类招商引资活动和食品展览会，未来也会创新口味，目前已经进驻香港百佳超市等商超，港澳地区超市的意向加盟商超过50家。

随着全球化进程的加速和中华美食在国际上的影响力不断提升，广宁云吞也开始积极探索海外市场。邓剑铭表示，通过参加国际食品展览会以及与当地华侨华人社团合作等方式，将以冷链方式把广宁云吞带到东南亚、欧洲等地。同时，品牌注重产品创新和差异化竞争策略，针对当地市场进行了口味调整和优化，以满足不同国家和地区消费者的需求。

（来源：中国侨网）