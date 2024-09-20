远程医疗让村民更有“医靠”

“我现在连起咯！”广西桂林市灵川县大圩镇下张村乡村医生周义胜轻点桌上的平板设备，县人民医院全科医学科副主任医师苏丽玲的远程实时画面便显示在屏幕上，一场远程问诊在村卫生室开启了。在灵川县，这样的远程医疗服务已覆盖当地12个乡镇卫生院和120个村卫生室，村民在“家门口”就能看上县城里的医生。

77岁的下张村村民秦兰秀曾患脑梗，数月前接受了手术治疗，目前正在康复中。“现在吃饭可以拿筷子、拿勺子了吧？”“康复锻炼每天都在做吗？”……在周义胜的协助下，苏丽玲远程跟进秦兰秀的康复情况，并为老人开出了新的康复治疗方案。

周义胜介绍，虽然一般的慢性病等疾病管理在村一级基本可以解决，但一些情况复杂的患者需要定期到上级医院复查，“之前一些行动不便的老人去县城看病，一趟得花一两天，儿女还得请假陪同，现在通过远程医疗，省去了很多麻烦。”

下张村卫生室与灵川县人民医院相隔30多公里，一台分布式移动远程终端机，让县城医疗资源直通乡村。灵川县卫生健康局一级主任科员秦戊孙介绍，灵川县自2021年1月起开始建设医共体信息服务平台，在县人民医院建立门诊处方数据库、住院病例数据库和慢性病数据库，医共体内临床诊疗与公共卫生数据形成互联互通，实现处方、病例、居民健康档案电子化和远程影像“基层检查，县级诊断”等医疗质量同质化管理。

通过远程医疗，苏丽玲在县人民医院不仅可以问诊村卫生室的病人，还能为乡镇卫生院的患者提供远程查房。灵川县大圩镇中心卫生院医生赵杏群将分布式移动远程终端机带到了患者床旁，并连接远程听诊器。赵杏群操作听诊器时，屏幕另一端的苏丽玲透过耳机可同步听到患者的心跳声。

“一些病情复杂、症状反复的病人，上级医院的专家远程看一下，可以对接下来的治疗给出细致指导。”赵杏群说，远程查房还有助于基层医生向上级医院专家学习取经，起到传帮带作用。

近年来，远程医疗已成为提升基层医疗卫生服务能力的重要手段。据介绍，2023年8月以来，灵川县已累计开展远程诊疗逾3000次，远程查房60余次。

（据新华社电 记者黄凯莹）