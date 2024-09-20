自行服用保健品，小心伤肝

24岁的何女士最近体检查出脂肪肝，她开始主动学习肝脏健康相关知识，积极寻求有效的保健方法。在这个过程中，号称有“保肝、清肝”作用的保健品让她十分动心。那么，自行服用护肝保健品安全吗？还有人希望通过服用护肝保健品来补救熬夜、喝酒等对肝脏的伤害，这种做法靠谱吗？

解放军总医院第五医学中心肝病医学部专家提醒，大部分人对保健品的具体成分并不清楚，更不知晓长期服用保健品可能导致药物性肝损伤；一些特异性体质的人群在发生药物性肝损伤后，可能出现药物诱导自身免疫性肝病，从而导致长期甚至终身治疗。从临床看，盲目服用护肝保健品反而吃出肝损伤的例子并不少见。对一般人群而言，保护肝脏应从保证充足睡眠、少饮酒做起。

2023年中国药物性肝损伤诊治指南提出：药物性肝损伤是指由按处方药或非处方药管理的化学药品、生物制品、中成药等以及中药材、天然药物、保健品、膳食补充剂等产品，或其代谢产物乃至其辅料、污染物、杂质等所导致的肝损伤。专家介绍，多数急性药物性肝损伤患者在停用可疑药物后6个月内肝损伤可恢复正常，然而少数患者可出现病情重症化或恶化进展为肝衰竭，需接受肝移植治疗，甚至导致死亡等严重临床后果。

专家提醒，任何药物或保健品都可能存在潜在副作用，不同个体因其年龄、性别、体质等因素存在差异，健康状况也不同，选择保健品时进行适用性评估十分关键。在选择“保肝、清肝”保健品时，应结合自身健康状况和需求，咨询拥有专业知识和实践经验的专科医生及营养师。在了解肝脏健康状况的前提下，如有保健品使用推荐，应详细查看其产品认证，科学选用有信誉和好口碑的保健品，避免盲目跟风或听信夸大宣传而遭受经济损失和身体伤害。