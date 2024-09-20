2024年基本公共卫生服务内容公布

本报北京电 （申奇）为持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性，国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局、国家疾控局近日联合发布《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》明确，2024年人均基本公共卫生服务经费补助标准再增加5元，达到94元。新增经费和2020年—2023年累计增加的基本公共卫生服务财政补助经费，继续用于扩大老年人，高血压、2型糖尿病等慢性病患者，农村妇女“两癌”检查等受益人群覆盖面；做深做实服务内容，加强老年人、慢性病患者、0—6岁儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等人群的健康服务；落实“体重管理年”，加强城乡居民体重管理健康教育和重点人群体重管理；统筹疫情防控和呼吸道疾病防治有关工作，开展慢性阻塞性肺疾病患者健康服务；加快推进居民电子健康档案向本人开放和务实应用；落实完善人口发展战略，做好优化生育政策相关服务内容等，推进基本公共卫生服务均等化水平稳步提升，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

在基本公共卫生服务慢性病患者健康服务中，增加了慢阻肺病患者健康服务。研究资料表明，慢性阻塞性肺疾病（简称慢阻肺病）是我国最常见的慢性呼吸系统疾病，也是仅次于高血压、糖尿病的第三大常见慢性病，已成为严重威胁我国居民健康的重大公共卫生问题。

国家卫生健康委有关负责人介绍，基本公共卫生服务项目作为国家针对重大公共卫生问题和严重威胁居民健康主要问题提供的全民公共卫生干预措施，其服务覆盖有必要向慢阻肺病延伸。《健康中国行动（2019—2030年）》提出要落实分级诊疗制度，为慢阻肺高危人群和患者提供筛查干预、诊断、治疗、随访管理、功能康复等全程防治管理服务，提高基层慢阻肺病的早诊早治率和规范化管理率。目前，基层呼吸道疾病防治能力逐步提升。慢阻肺病作为有代表性的呼吸疾病，纳入基层慢性病健康服务内容，为预防和应对常见以及突发呼吸道传染病打下良好基础，也是推动平疫结合、巩固我国疫情防控有益经验的具体措施。