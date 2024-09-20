秋分：秋色平分 养阴补津（二十四节气里的中医养生之道）

“吹来何处桂花香，恰今日、平分秋色。”当夏日的燥热消弭于丹桂的清甜，阵阵凉风送来醉人的果香，一转眼，秋分悄然而至。

今年9月22日为秋分日，此时碧空澄澈，银杏渐黄，高粱红了，棉花白了，或浓或淡的秋色像调色板一样铺陈开来，谱绘出瓜果飘香、收获满满的丰收时节。

轻寒可人天，人间丰收时

秋分是二十四节气中的第十六个节气，也是秋季的第四个节气。公历每年9月23日前后，当太阳到达黄经180度时，进入秋分节气。这一天，太阳几乎直射地球赤道，全球昼夜均分，之后阳光直射位置逐渐南移，北半球白天逐渐变短而黑夜慢慢变长，昼夜温差继续加大，天气逐渐转凉，南半球则相反。

“秋分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”古人认为立秋是秋季的开始，霜降是秋季的结束，而秋分正好处于立秋和霜降的中间，因此，秋分被认为是昼夜均等、阴阳平衡、寒暑平分的中间点，正是“平分秋色”之时。对我国北方大部地区来说，秋分时节已不是新凉，而是轻寒，此时气候宜人，长空万里，云无留迹，一句“轻寒正是可人天”，道尽此时的疏朗快意。对南方地区而言，往往是“热至秋分，冷至春分”，秋分时暑热依然未消，而塞北此时已见初霜，“秋分前后有风霜”，所以“秋分送霜，催衣添装”。

“燕将明日去，秋向此时分。”古人将秋分分为三候：一候雷始收声；二候蛰虫坯户；三候水始涸。过了秋分，轰隆隆的雷声开始偃旗息鼓；随着天气逐渐变冷，蛰居的虫子藏入穴中，用细土把洞穴垒得结实一些、洞口开得再小一些，等到天寒再封堵洞口，准备越冬；随着秋季降水减少，夏雨遗存的积水逐渐干涸，湍急的河流变得舒缓。

“秋分时节两头忙，又种麦子又打场。”这段时间，我国大部分地区进入秋收、秋耕、秋种的“三秋”忙碌时节。“三秋”大忙，贵在一个“早”字，及时抢收秋收作物，能避免作物受早霜冻和连阴雨的侵袭，正所谓“秋分不割，霜打风磨”。

“白露早，寒露迟，秋分种麦正当时。”华北平原部分地区已经开始播种冬小麦，长江流域及南部广大地区也正忙着晚稻的收割。今年秋分，正值第七个“中国农民丰收节”，此时百果挂树，万谷归仓，正是有了春的播种、夏的耕耘，才有这金秋的硕果累累。“且将一笑悦丰年”，丰收，是光阴给每一位辛劳者最好的回馈。

“秋分之时，秋已过半。”首都医科大学附属北京中医医院生殖中心副主任医师韩强介绍，中医讲“春夏养阳、秋冬养阴”，从秋分起，阳气渐收，阴气渐长，养生也要顺应自然界“收”的特点，收敛阳气，滋阴润燥，使机体保持“阴平阳秘”。

祭月送秋牛，品蟹吃秋菜

每逢秋分，民间有不少有趣的民俗活动。

古有“春祭日，秋祭月”之说，秋分曾是传统的“祭月节”。《国语》记载，周代已有秋分“夕月”的活动。但由于每年的秋分日不一定都有圆月，后来便将“祭月节”由秋分日调至每年农历八月十五中秋月圆之夜。早在周朝，古代帝王就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的习俗，其祭祀的场所称为日坛、地坛、月坛、天坛，分设在东南西北四个方向。我国多地至今还遗存着许多“拜月坛”“拜月亭”“望月楼”的古迹。后来，皇家祭月礼仪传到民间，并逐渐成为一种民俗流传下来，人们祈求月神降福人间，表达美好的心愿。

从前，民间还有秋分挨家送秋牛图的习俗。送秋牛，其实就是把二开红纸或黄纸印上全年农历节气与农夫耕田图样，名曰“秋牛图”。送图人往往是说唱俱佳的民间艺人，被称为“秋官”。送图时，秋官会讲一些秋耕的吉祥话，言词虽随口而出，却句句有韵动听，这种习俗也被称为“说秋”。

秋分也是大快朵颐的时节。石榴圆润，籽粒饱满；蟹肉肥嫩，色香味美……“此时菊黄蟹肥，正是螃蟹上市的好时节。”韩强提醒，螃蟹性寒，食用时一定要适可而止，脾胃较弱的中老年人尤其要注意。

南京地区秋分流行吃“桂花鸭”，用普通的盐水鸭，以桂花卤入味，肥而不腻，味美可口。在岭南地区，昔日流行秋分吃秋菜。秋菜是一种野苋菜，乡人称之为“秋碧蒿”。秋分那天，采来新鲜嫩绿的秋菜与鱼片煮汤，称“秋汤”，人们希望“秋汤灌脏，洗涤肝肠。阖家老少，平安健康”。

“野苋菜含有多种营养成分，例如它含有丰富的胡萝卜素、维生素C，有助于增强人体免疫功能。适当吃点野苋菜，可以清热解毒、利尿、止痛、明目，增强抗病、防病能力。”韩强介绍，秋季天气干燥，主要外邪为燥邪。秋分之前有夏季的余热，多表现为温燥；秋分之后，天气转凉，气温逐渐下降，多呈现凉燥的特点。燥邪易耗人津液，饮食宜遵循“少辛增酸适量食甘”的原则，尽量少吃辛辣食物，适当多吃些酸味甘润的食物，以滋阴润肺、生津补液。此时节果蔬品种花色多样，像秋梨、石榴、苹果、葡萄、柑橘、荸荠、银耳、莲藕、百合等，都有润肺生津、养阴清燥的作用，是很不错的选择。

登高好望远，泡脚祛虚寒

“空山新雨后，天气晚来秋”“满载一船秋色，平铺十里湖光”……秋分时节，秋云飘逸，秋水如镜，正是邀三五好友观秋之华彩、赏世间美景的好时候。

自古以来，不少地方都有登高望远的民俗。受气压和空气湿度的影响，秋天多呈现出蓝天白云、秋风习习之景，给人秋高气爽的感觉，很适合登高望远。韩强介绍，登高作为一种锻炼方式，不仅可以增加肺活量、增强血液循环，还能舒畅情志。但是，年老体弱者登高时要避开气温较低的早晨和傍晚，登高时速度要缓，上下山时不要走得太快，以免膝关节受伤或肌肉拉伤，同时可及时增减衣服以适应多变的温度。

“秋分正是‘秋日胜春朝’的时节，此时白天气温较舒适，不妨多亲近自然，进行各种户外活动，放松身心。”韩强表示，由于人体阳气处于收敛内养阶段，运动也应遵循这一原则，以“收”为主，即运动量不宜过大，尤其是老年人、儿童和体质虚弱者，以防出汗过多，阳气耗损。可以选择轻松平缓、活动量不大的项目，如登山、慢跑、散步、打球等，特别是在公园、树林等空气湿度较高的地方锻炼，不仅可以欣赏美景，也有助于增强抗燥能力，适应秋凉的天气。运动时以周身微热、尚未出汗最佳，汗出即可停止，切勿大汗淋漓，这样既可得到锻炼，又可避免寒气通过毛孔进入人体，引发疾病。运动不宜过早或过晚，最好太阳升起之后开始，太阳落山前就结束。白天运动时可以趁机晒晒太阳，促进钙的吸收。

韩强介绍，秋分过后，随着天气转凉，燥邪、寒邪、风邪也渐渐增多，感冒、咳嗽、腹泻、腰酸背痛、过敏性鼻炎等虚寒病症也随之多发。此时需要及时添加衣物，注意保暖防寒，也可以适当泡脚，温通阳气、祛风散寒，有效提高自身免疫力。秋分后可采用“洋葱式穿衣法”，早晚温差较大时，早晨可以一层一层增加衣服，中午温度高的时候，可一层一层减衣服，这样避免凉风来的时候受凉，也避免出汗过多。

“春耕夏耘，秋收冬藏，无饥无忧，何为不乐？”在五谷丰登中，让我们共享硕果累累的喜悦，在明媚的秋光中，一起开启秋冬新篇章。